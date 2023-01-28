115-річна Марія Браньяс Морера стала найстарішою людиною у світі за версією Книги рекордів Гіннеса й розповіла про секрети свого довголіття.

Про це повідомляє The Guardian.

Марія Браньяс Морера, 1907 року народження, стала найстарішою людиною у світі після нещодавньої смерті 118-річної Люсіль Рандон. Відтак, 115-річний Браньяс потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

“Порядок, спокій, хороший зв’язок із сім’єю та друзями, контакт із природою, емоційна стабільність, відсутність хвилювань, жодних жалю, багато позитиву та тримання якомога далі від токсичних людей” – саме так описала жінка чинники, які сприяють довголіттю.

На думку Браньяс, довголіття ще залежить від везіння та хорошої генетики.

Марія Браньяс народилася в Сан-Франциско 4 березня 1907 року, через рік після того, як її батьки переїхали з Іспанії до США. Протягом наступних восьми років родина переїхала до Техасу та Нового Орлеана, де її батько заснував іспаномовний журнал Mercurio, перш ніж вони повернулися до Іспанії та оселилися в Каталонії.

Відтоді Браньяс пережила визначальні моменти у великих і малих масштабах.

Її батько помер від туберкульозу легень під час океанської подорожі зі США до Іспанії. Маршрут був окружним, оскільки Перша світова війна зробила прохід небезпечним, тож кораблю довелося йти через Кубу й Азорські острови.

У 1918 році світ почала охоплювати пандемія іспанського грипу. Потім, коли Браньяс було 29 років, спалахнула громадянська війна в Іспанії, залишивши у неї те, що вона раніше назвала як “дуже погані спогади”. Незабаром почалася Друга світова війна.

Пізніше Браньяс створила сім’ю зі своїм чоловіком, каталонським лікарем, на ім’я Жоан Морет, за період спільного життя у них з’явилося троє дітей, 11 онуків і 13 правнуків.

У день весілля пара, після годин очікування, дізналася, що їхній священик несподівано помер. У церкві не було телефону, щоб викликати іншого капелана, тож родині довелося сісти в машину та шукати іншого.

Відтоді Марія Браньяс освоює технологічні досягнення, зокрема соціальні медіа та цифрові комунікації. Браньяс використовує функцію для перетворення голосу в текст і Twitter, щоб залишатися на зв’язку зі своїми близькими.

“Життя ні для кого не вічне. У моєму віці новий рік — це подарунок, скромне свято, прекрасна подорож, мить щастя. Давайте радіти життю разом!”, — написала вона в Twitter у новорічну ніч.

Нагадаємо, що Браньяс потрапила в заголовки світових газет після того, як вона пережила захворювання на Covid-19 у травні 2020 року, коли пандемія зробила Іспанію однією з найбільш постраждалих країн до появи вакцин. Раніше вважалося, що Браньяс була найстаршою людиною, яка пережила Covid-19, до того, як Рендон також пережила зараження вірусом.

Варто зазначити, що нещодавно у Франції, у будинку пристарілих Тулона, померла найстаріша людина світу. Черниця, сестра Андре, народилася 11 лютого 1904-го і дожила до 118 років.

Справжнє її ім’я Люсіль Рандон. Француженка після вступу до католицького благодійного ордену в 1944 році взяла ім’я сестри Андре.

Вона працювала гувернанткою і репетиторкою, а у 1944-му, у віці 40 років пішла у монастир. Жінка проживала у будинку пристарілих Сент-Катрін-Лабуре з 1979 року, а з 2009-го – у будинку Тулона.

Минулого року у пансіонаті стався масштабний спалах коронавірусу. Під час нього COVID-19 забрав життя десяти інших мешканців. За словами прессекретаря будинку для літніх людей Девіда Тавелла, сестра Андре не відчувала страху перед вірусом.

Сестра Андре довгий час була найстарішою європейкою. Після смерті японки Кане Танакау, якій було 119 років, у 2022 році вона стала найстарішою людиною на Землі.