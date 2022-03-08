російсько-українська війна

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Тринадцять діб героїчного протистояння: оперативна інформація

Протягом доби російський агресор знизив темп наступальної операції, застосовуючи, переважно, ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі. Водночас зазнаючи великих втрат, ворог силами трьох БТГр взяв під контроль н.п. Пологи.

Середа, 9 березня 2022, 01:49
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Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що основні зусилля ворог продовжує зосереджувати на:

  • оточенні та захопленні Києва, Сум, Харкова, Маріуполя, Миколаєва, Чернігова;
  • створенні сухопутного коридору між ТОТ АР Крим та континентальною частиною РФ;
  • виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

За наявною інформацією, окупантами розглядається питання організації ефективного забезпечення власних військ пальним шляхом використання наявної стаціонарної мережі автомобільних заправних станцій та сховищ нафтопродуктів. Також, ворог планує створити мережу польових трубопроводів, на тимчасово захопленій території України, з можливістю їх під’єднання до центрального нафтопродуктопроводу та здійснення перекачування пального з території РБ.

Під час ведення бойових дій на території України окупанти продовжують зазнавати значних втрат. Так, за наявною інформацією, 14 окрема бригада спеціального призначення втратила понад 400 військовослужбовців, БТГр 25-ї окремої мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії відведена на територію РФ, у зв’язку із втратою боєздатності.

На напрямку з населеного пункту Димер активних дій з боку окупантів не відзначено. В районі населеного пункту Припять, силами до двох БТГр, займає оборону.

На Таврійському та Південному напрямках противник силами до сімнадцяти БТГр утримує населені пункти Херсон, Енергодар, Василівка, здійснює перегрупування сил для подальшого наступу в напрямку Запоріжжя. Силами трьох БТГр взято під контроль н.п. Пологи.

З Чорноморської та Азовської операційних зон очікуються удари по цивільних та військових об’єктах крилатими ракетами з кораблів Чорноморського флоту та Каспійської флотилії.

Теги: армія, ЗСУ, населені пункти, оперативна інформація, російсько-українська війна, тактичні цілі

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