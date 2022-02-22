Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Facebook.
На території ТЕС у місті Щастя триває горіння трансформаторів. В кожному з них міститься 40 тонн горючого масла. У разі подальшого розливу існує загроза поширення пожежі на ще 3 трансформатори.
Особовий склад та техніка ДСНС у повній готовності наразі на безпечній відстані. У повідомленні зазначається, що обстріли не припиняються.
Унаслідок займання ТЕС місто Щастя залишилося без енерго-, тепло- та водопостачання. Це сталося через пошкодження трьох ліній електропередач 110 кВ та 220 кВ на Луганській теплоелектростанції. Електропостачання вдалося відновити лише на годину.
Нагадаємо, що влучення снаряду сталося о 12:34. Після цього відбувся розлив мастила та вогонь перекинувся на сусідній трансформатор. До місця пожежі скерували пожежно-рятувальні підрозділи.
- Відомо, що Луганська теплова електростанція (ТЕС) зупинила роботу 21 лютого через пошкодження ліній електропередач. Унаслідок обстрілів по всіх лініях населений пункт Щастя повністю залишився знеструмленим.
- Того ж дня бойовики 84 рази порушили режим припинення вогню, 64 з яких — із забороненої Мінськими домовленостями зброї. Внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців загинули, ще вісімнадцять отримали поранення та травми.