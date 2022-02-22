Унаслідок обстрілів у Луганській області триває пожежа трансформаторів на тепловій електростанції (ТЕС) у місті Щастя. Наразі вони все ще горять. Водночас існує загроза займання ще трьох трансформаторів.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Facebook.

На території ТЕС у місті Щастя триває горіння трансформаторів. В кожному з них міститься 40 тонн горючого масла. У разі подальшого розливу існує загроза поширення пожежі на ще 3 трансформатори.

Особовий склад та техніка ДСНС у повній готовності наразі на безпечній відстані. У повідомленні зазначається, що обстріли не припиняються.

Унаслідок займання ТЕС місто Щастя залишилося без енерго-, тепло- та водопостачання. Це сталося через пошкодження трьох ліній електропередач 110 кВ та 220 кВ на Луганській теплоелектростанції. Електропостачання вдалося відновити лише на годину.

Нагадаємо, що влучення снаряду сталося о 12:34. Після цього відбувся розлив мастила та вогонь перекинувся на сусідній трансформатор. До місця пожежі скерували пожежно-рятувальні підрозділи.