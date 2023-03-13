У Житомирській та Харківській областях продовжується робота над усуненням наслідків ракетних обстрілів 9 березня. У Миколаївській області завершене заживлення усіх споживачів, які залишилися без енергопостачання внаслідок бойових дій.

Про це інформує пресслужба “Укренерго”.

Як повідомляється, споживання збільшилося порівняно із неділею, що характерно для робочого дня.

Зазначено, що через перевантаження обладнання діють аварійні відключення в деяких районах Києва та Київщини. На Житомирщині та Харківщині при зростанні споживання у пікові години можливе застосування графіків погодинних відключень.

Крім того, внаслідок ворожих артилерійських обстрілів є пошкодження мереж у прифронтових районах Харківської та Херсонської областей. Там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні роботи. Також триває заживлення споживачів, що були знеструмлені через погодні умови (рвучкий вітер) на Житомирщині та Сумщині.

Також додається, що в інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились. Наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів.

У пресслужбі нагадують, що тривають ремонтні роботи на всіх об’єктах “Укренерго”, пошкоджених російськими атаками. Внаслідок ворожих атак на підстанції “Укренерго” прилетіло понад 200 ракет та дронів, завдавши важких пошкоджень обладнанню.