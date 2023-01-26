За інформацією ЗМІ, тривають дискусії щодо надання Україні сучасних винищувачів, навіть попри побоювання, що це може призвести до ескалації російсько-української війни.

Про це повідомляє Politico.

Для України боротьба за забезпечення західних танків була лише початком.

Оскільки американські M1 Abrams та німецькі Leopard 2 зараз прямують до лінії фронту після місяців суперечок між західними союзниками, військові планувальники в Києві звертають увагу на те, що вони вважають логічним наступним кроком у своїх зусиллях дати відсіч російським загарбникам — поставки сучасних винищувачів.

Розмови з низкою західних військових чиновників і дипломатів підтверджують внутрішні дебати щодо постачання Україні реактивних винищувачів, які проштовхуються українськими офіційними особами за підтримки країн Балтії.

“Наступним природним кроком будуть винищувачі”, — сказав дипломат з північноєвропейської країни.

Дебати, ймовірно, виявляться навіть більш суперечливими, ніж суперечка щодо постачання танків. У Європі багато чиновників і дипломатів заявили, що їхні уряди більше не вважають цю ідею недоцільною, але побоювання ескалації залишаються високими.

Вашингтон сказав Києву, що постачання винищувачів “на даний момент заборонено”, — сказав цитований вище дипломат, але додав: “Там є червона лінія, але минулого літа у нас була червона лінія на HIMARS і її перетнули. Потім були танки, які теж надали”.

Другий високопоставлений представник європейської держави також наголосив на швидкості, з якою зростає постачання західної зброї.

“Сьогодні винищувачі абсолютно немислимі, але ми можемо провести цю дискусію через два-три тижні”.

Міністри оборони країн-союзників України мають провести черговий саміт наступного місяця на американській військовій базі Рамштайн, що на південному заході Німеччини, де, як очікується, основна увага приділятиметься авіації та підтримці з повітря.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хьокстра заявив минулого тижня в парламенті Нідерландів, що його уряд розгляне можливість постачання винищувачів F-16, якщо Київ про це попросить.

“Ми відкриті, немає табу”, — сказав він.

Це сталося після коментарів минулого місяця міністра закордонних справ Словаччини Растислава Качера, який заявив Інтерфакс-Україна, що його уряд “готовий” передати Києву винищувачі МіГ-29 радянських часів, і він розмовляє з партнерами по НАТО та президентом України Володимиром Зеленським про те, як це зробити.

Інші високопоставлені політики не підтримують цього. До прикладу, канцлер Німеччини Олаф Шольц у середу виключив поставки винищувачів, посилаючись на необхідність запобігти подальшій військовій ескалації.

“Поставок винищувачів в Україну не буде. Це стало ясно вже давно, зокрема від [президента] США”, – сказав він.

Деякі офіційні особи вважають, що обговорення наступного місяця в Рамштайні буде більше зосереджено на виробленні плану на випадок непередбачених обставин, якщо реактивні винищувачі будуть терміново потрібні в майбутньому, а не на укладенні угоди щодо найближчих поставок.

Європейські союзники України передбачають що війна може тривати ще від трьох до п’яти років або й довше, і є занепокоєння, що Захід близький до межі того, що може надати, не викликаючи екстремальної відповіді з боку Москви.

На початку минулого року західні союзники домовилися про “негласну політику” не постачати Україні повний пакет зброї одразу після вторгнення через побоювання, що “ми викличемо потужну відповідь з боку Росії”, – сказав третій високопоставлений дипломат з іншого європейського уряду.

Йшлося про те, що Захід має надавати свою підтримку поступово, оцінюючи російську відповідь на кожному кроці.

“Багато країн на Заході думають, що якби ми постачали Україні всю техніку, яку вони у нас просили на першому етапі війни, була б сильна реакція Росії, зокрема ядерна. Це можна назвати процесом звикання [Путіна]”, – сказав дипломат.

Ця стратегія мала повільну, але постійну тенденцію до підтримки Заходу, починаючи від протитанкових Javelin і переносних систем ППО, таких як Stinger, до HIMARS, а нещодавно — ракет “земля-повітря” Patriot, танків і бронетехніки.

Таким чином, поставка літаків є “лише питанням часу”, передбачив той же дипломат.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі минулого тижня зустрівся з високопосадовцями США у Вашингтоні, щоб обговорити подальшу військову підтримку України, окрім постачання танків. Виступаючи згодом, Клеверлі відмовився сказати, чи стосувалися ці розмови постачання винищувачів, касетних бомб або ракет великої дальності.

“Я не збираюся спекулювати щодо того, яким буде характер майбутньої військової підтримки. Наша підтримка розвивалася разом із розвитком битви та вимогами українців”, – сказав він.

Європейські дипломати погоджуються, що Захід спочатку захоче вичерпати всі інші варіанти повітряної підтримки, включаючи більше ударних безпілотників і, можливо, ракет далекого радіусу дії. Вашингтон також нещодавно схвалив партію некерованих ракет Zuni часів холодної війни, які українська армія могла запускати зі своїх літаків МіГ радянських часів.

Але ці посланці також вказали на нещодавні рішення США як доказ того, що Вашингтон готується до дискусії щодо літаків.

У липні Палата представників Конгресу США схвалила 100 мільйонів доларів на навчання українських пілотів керувати американськими винищувачами, а в жовтні Україна оголосила про відбір групи з кількох десятків пілотів для навчання на західних винищувачах.

Юрій Сак, радник міністра оборони України Олексія Резнікова, заявив, що пріоритетом Києва після танків є забезпечення безпеки реактивної авіації, і що “відмовки” союзників не є непереборними. Він сказав, що Захід тепер переконаний у необхідності обережно, але послідовно підвищувати витонченість своєї військової допомоги.

За його словами, українські ВПС звернули увагу на американські літаки F-16 і F-15, але відкриті й для інших. Більшість F-15 і F-16, що належать США, дислокуються в інших регіонах, включаючи Індійсько-Тихоокеанський регіон.

“Є майже 50 країн, які зараз використовують F-15. Я ні на секунду не вірю, що Україна не заслуговує на бойову авіацію”, – сказав Сак.

Однак відправлення літаків було б серйозним матеріально-технічним заходом для союзників України.

F-15 і F-16 потребують довгих якісних злітно-посадкових смуг, яких не вистачає в Україні. Експерти кажуть, що Росії було б легко помітити будь-які спроби побудувати оперативні бази та завдати по них удару.

Американські винищувачі F-18 або шведські винищувачі Gripen були б більш доцільними, сказав Джастін Бронк, старший науковий співробітник авіації британського аналітичного центру RUSI, оскільки вони можуть злітати з коротших посадкових смуг і потребують менше обслуговування. Але обидва літаки відносно дефіцитні.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив виданню POLITICO в середу, що Швеція “не має найближчих планів надсилати Gripen в Україну”.

Для інших бойових літаків, таких як Rafale французького виробництва, може знадобитися значна кількість іноземних цивільних в Україні, щоб відремонтувати літаки та підготувати їх до польотів. Ці люди автоматично стали б мішенями для нападів Росії.

Але відповідаючи на запитання, чи пожертвування реактивних літаків означатиме ескалацію, французький урядовець зазначив, що Україна вже отримала від Заходу потужні зброю, таку як Caesar Canon.

“Ми кажемо, що все, що ми надсилаємо, має бути в оборонних цілях, але після того, як обладнання буде доставлено, воно буде в їхніх руках. Аргумент [що вам знадобляться офіцери НАТО в Україні] був той самий для Patriot. Ми все одно відправили їх”, — сказав чиновник.