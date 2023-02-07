Сьогодні, 7 лютого, генеральний прокурор Андрій Костін провів зустріч з делегацією комітету у закордонних справах палати представників Генеральних Штатів Королівства Нідерланди.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що нині на національному рівні триває розслідування на трьох основних напрямах: воєнні злочини, злочини геноциду та злочини агресії. Окремі держави та організації також докладають виняткових зусиль до збору доказів та розслідування міжнародних злочинів, скоєних в Україні.

За словами Костіна, відрядження нідерландських експертів в Україну під егідою Міжнародного кримінального суду є важливим сигналом і прикладом для інших зацікавлених держав.

Зазначено, що тривають обговорення щодо формату Спеціального трибуналу для переслідування російських високопосадовців.

Генеральний прокурор висловив подяку парламенту Нідерландів за ухвалення резолюції, яка підтримує створення спецтрибуналу. “З нетерпінням чекаємо на пресконференцію спільної слідчої групи у справі МН17, у якій слідчі та прокурори провели колосальну роботу щодо збору та перевірки доказів”, – прокоментував Костін.