Станом на ранок 29 червня пошукові роботи продовжуються, здійснюється розбирання пошкоджених будівельних конструкцій. Внаслідок обстрілу ТЦ загинуло 18 осіб. Також під час розбору завалів виявлено 8 фрагментів людських тіл.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Telegram.

Наразі підрозділи ДСНС обстежили та розібрали уламки будівельних конструкцій на 75% загальної площі об’єкта.

За медичною допомогою звернулася 61 особа, з них 26 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування.

Також 29 червня о 04:12 під час підготовки до демонтажу залізобетонних плит, стався зсув однієї з них, внаслідок чого отримали травми два співробітники ДСНС. Зараз вони перебувають у лікарні.