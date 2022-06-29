Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Telegram.
Наразі підрозділи ДСНС обстежили та розібрали уламки будівельних конструкцій на 75% загальної площі об’єкта.
За медичною допомогою звернулася 61 особа, з них 26 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування.
Також 29 червня о 04:12 під час підготовки до демонтажу залізобетонних плит, стався зсув однієї з них, внаслідок чого отримали травми два співробітники ДСНС. Зараз вони перебувають у лікарні.
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- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що напад на торговельний центр в українському місті Кременчук 27 червня продемонстрував “глибину жорстокості та варварства”, до якої “скотився” президент РФ Володимир Путін.
- Станом на 7 ранку 28 червня кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу ТЦ “Амстор” у Кременчуці зросла до 18.