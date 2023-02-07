Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції в Telegram.

За словами Верещук, зараз тривають процеси “цементування” української нації. На фронті армія б’є ворога, а на безпечних територіях своє нове життя починають багато тих, хто мусив рятуватися від війни. Внутрішньо переміщені особи поступово інтегруються у громади.

“Але іноді, я підкреслюю іноді, трапляються випадки, коли переселенці не користуються своїми можливостями, а ледарюють, зловживають алкоголем. Така поведінка інколи справляє негативне враження на приймаючі громади”, – зауважила посадовиця.

Віцепрем’єрка наголосила, що потрібно говорити правду, і якщо є проблеми, то не приховувати їх, а вирішувати. На випадки неправильної поведінки, звісно, треба вказувати. Водночас з розумінням ставитися до таких ситуацій.

“Ми всі й надалі допомагатимемо якомога швидше адаптуватися ВПО до життя у нових громадах. Але й вони мають докладати всіх зусиль, щоб інтегруватись у місцеві громади, знайти роботу або принаймні здійснювати якусь волонтерську діяльність, робити щось корисне для людей і зрештою стати повноцінними членами громади”, – резюмувала Ірина Верещук.