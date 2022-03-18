Про це повідомляє пресслужба UNICEF Facebook.
Ознаки психологічної травми:
- дитина стала пасивною і мовчазною;
- з’явилися проблеми зі сном;
- дитина лякається звуків чи картинок, які нагадують про травму;
- має тривожну поведінку;
- дитина постійно програє травматичну ситуацію в іграх або переказує її в історіях.
У молодших дітей це може виявлятися у поверненні до більш ранньої поведінки. Наприклад, хлопчик або дівчинка починає смоктати палець.
Діти можуть звинувачувати себе у тому, що відбувається, й запевняти, що це їх провина.
Водночас підлітки стають агресивнішими, з деструктивною поведінкою. Ще однією реакцією стає різка зміна міжособистісних стосунків. Наприклад, дитина сторонитиметься батьків.
Зокрема підлітки теж можуть відчувати провину та сором через певні події. На тлі цього вони можуть різко подорослішати.
Як підтримати дитину:
- Слухайте свою дитину.
- Зараз те, що відчуває дитина — нормально. Допоможіть їй це зрозуміти.
- Спробуйте вмовити дитину поговорити з психологом.
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