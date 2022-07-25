Тривога в російському націоналістичному інформаційному просторі продовжує зростати, оскільки темпи російських операцій сповільнюються перед лицем успішних ударів українських ракетно-ракетних систем високої мобільності (HIMARS) по ключових російських матеріально-технічних і командно-управлінських вузлах.

Про це інформує Інститут вивчення війни.

Moscow Calling, російський Telegram-канал 31 000 читачами, опублікував оцінку всіх російських операцій в Україні з 24 лютого. Moscow Calling визначив три окремі фази війни — першу охоплює від початкового вторгнення до виведення російських військ з Київської, Сумської та Чернігівської областей і другий перетин між цією точкою і введенням наданих Заходом HIMARS.

Moscow Calling, зокрема, визначив появу HIMARS як явний переломний момент у війні та заявив, що раніше надані західні системи зброї (такі як NLAW, Javelin, Stingers і Bayraktars) зробили дуже мало проти російського артилерійського бомбардування (вони не розроблені та не призначені для протидії артилерійським атакам), але цей HIMARS змінив усе для можливостей Росії в Україні.

Автори Moscow Calling натякнули, що нещодавні українські удари по російських складах, вузлах зв’язку та тилових базах мають руйнівний і потенційно незворотний вплив на розвиток майбутніх російських наступів.

Ця публікація узгоджується з попередніми повідомленнями західних оборонних чиновників про те, що російські війська змушені застосовувати різні тактики пом’якшення ефекту HIMARS на полі бою, включаючи заходи маскування та постійну зміну розташування груп техніки.

Ця тактика пом’якшення наслідків заважає російським військам вести масовий артилерійський обстріл, який вони широко використовували протягом війни, про що свідчать дані NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS), які демонструють незмінно менше спостережуваних температурних аномалій протягом фронту на Донбасі з моменту введення HIMARS в Україну.