Індія розгорнула масову кампанію вакцинації проти коронавірусу, яка не схожа на будь-яку іншу. Однак серед населення та медиків виникали сумніви щодо безпечності препаратів.

Про це повідомляє видання Vox.

Влада Індії заздалегідь подумала про те, яким чином зможе вакцинувати якомога більше людей. У державі з населенням 1,3 млрд осіб життєво необхідно розробити дієвий механізм отримання щеплень.

Індійці заздалегідь отримують повідомлення про дату, час та місце отримання щеплення. Також їх інформують про час введення другої дози вакцини. Це мінімізує ризики інфікування під час вакцинації.

Крім того, Індія не зосереджує сили на створенні центрів для проведення вакцинації. Цю процедуру здійснюють безпосередньо на базі все створених медичних закладів.

Також влада попередньо організувала фіктивну кампанію вакцинації, щоб перевірити логістику та можливості організації щеплень. Країна навіть забезпечила 41 тисячу одиниць спеціальних холодильних камер для зберігання вакцини. При цьому Індія не планує вакцинувати своїх громадян вакцинами, які потребують зберігання при екстремально низьких температурах.

Попри це населення Індії, як і у багатьох інших країнах, демонструвало низький рівень довіри до вакцин. Однак ситуація потроху змінюється.

Зокрема, в країні почали активно вакцинувати препаратом Covishield – розробкою компанії AstraZeneca та Оксфордського університету. Таку ж вакцину закупила Україна.

Рітика Аггарвал, психолог із Мумбаї, отримала свою першу дозу вакцини Covishield у лютому, через місяць після того, як Індія розпочала кампанію вакцинації. Жінка розповіла, що дуже вагалася перед щепленням, оскільки у ЗМІ публікували сумнівну інформацію про ефективність та безпечність цієї вакцини.

“Я чекала, поки більшість лікарів приймуть цю вакцину й поділяться зі мною відчуттями. Тоді ми з родиною багато дискутували щодо того, чи варто згоджуватися на щеплення”, – розповіла жінка.

Однак вже у лікарні вона змогла дізнатися всю необхідну інформацію про вакцину та побічні ефекти. Важливо, що цю вакцину офіційно дозволили для екстреного медичного використання в Індії.

“Зі мною все добре. Під час щеплення тривога зникла”, – додала вона.

Також в Індії вакцинують препаратом Covaxin, розробленим індійською фармацевтичною компанією Bharat Biotech. Однак ця вакцина викликає ще більший сумнів. Індійські ЗМІ повідомляють про негативне ставлення населення до цього препарату, а медичні працівники все частіше відмовляються отримувати Covaxin. Загальна явка на щеплення значно нижча, ніж передбачалося – всього 64%.

Все це ускладнить реалізацію планів Індії щодо нарощування темпів вакцинації. До літа країна планує вакцинувати 300 млн осіб.

Індійські медичні працівники розповідають, що їхні пацієнти стурбовані – вони хочуть отримати якісну вакцину, але побоюються побічних ефектів.