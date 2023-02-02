Зростає кількість поляків, чиї думки збігаються з російською пропагандою, особливо щодо ставлення до Росії та її війни проти України – мовиться у звіті аналітичного центру Warsaw Enterprise Institute.

Про це повідомляє PolskieRadio.

“Криза чи пропаганда? Ставлення поляків до війни в Україні” — друге дослідження, проведене Maison&Partners для Warsaw Enterprise Institute.

У вересні 2022 року та січні 2023 року дослідницька компанія попросила поляків визначити своє ставлення до восьми вибраних тез, які виявилось, збігаються із метою наративів, експортованих Кремлем за кордон. Як наголошують автори дослідження, цей наратив покликаний послабити підтримку України в західних суспільствах і викликати соціальну напругу в країнах, куди виїхали українські тимчасові переселенці. Деякі з цих тез прямо фігурують у заявах російських пропагандистів.

Відзначені у дослідженні тези: “Війна — це ліберальна змова західних еліт, тих самих, які планували пандемію”, “Якби не розширення НАТО на Схід, Путін не напав би на Україну та українців”, “Біженці з України — це фактично економічні мігранти”, “Не треба допомагати Україні, поки вона не покається за Волинь і не засудить Бандеру”, “Польща не може собі дозволити прийняття біженців”, “Росію не треба дратувати, бо вона має ядерну зброю”, “Ми повинні сприяти миру за будь-яку ціну — навіть ціною територіальних поступок України Росії”, “Ми повинні припинити постачання зброї, тому що це ще більше розпалює конфлікт, який не має з нами нічого спільного”.

Згідно з опитуванням, 41% респондентів “повністю згодні” або “скоріше згодні” щонайменше з чотирма тезами, викладеними в дослідженні, тоді як у вересні цей показник складав 34%. Як зазначається у дослідженні, частіше вірять у тези молоді люди (віком 25-34 роки), які користуються соцмережами.

Полковник Адам Явор, офіцер запасу польських спецслужб, зазначив, що пропаганда та дезінформація є елементом воєнної науки в Росії.

Сучасна війна ведеться не лише на полі бою, а й у свідомості людей”, — пояснив він.

Росіяни програють війну в кінетичному значенні, але прогресують у сфері інформаційної війни. Він зазначив, що недарма молодь, яка користується соціальними мережами, є найбільш вразливою для дезінформації групою. За його словами, соцмережі — це дуже вдячний театр війни. Явор нагадав, як у 2015 році Шойгу сказав, що “смартфон, мікрофон, камера — це така ж зброя, як автомат Калашникова, і навіть ефективніша”.

Фейкові новини поширюються в сім разів швидше, ніж правдиві. Експерт ствердив, що найлегшою ціллю пропаганди є соціальна поляризація та конфлікти на основі політики та ідеології.

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Експерт аналітичного центру Warsaw Enterprise Institute доктор Кшиштоф Вінклер прокоментував дослідження.

Проблема серйозна і полягає в тому, що в Польщі дуже рідко згадується, що росіяни використовують дуже широкий спектр воєнних дій, зокрема добре організовану пропаганду. Для цього вони використовують різноманітні канали, наприклад, дуже ефективно соціальні мережі. Тому, з нашого боку, потрібно здійснити низку заходів, щоб ефективно послабити ці дії”.

Такі дезінформаційно-пропагандистські кампанії у Польщі пов’язані із так званою доктриною російського генерала Валєрія Гєрасімова, якого нещодавно кремлівський диктатор призначив командувачем російським вторгненням в Україну. Згідно із цією широко розгалуженою доктриною, поняття міждержавного конфлікту та бойових дій ставиться в один ряд з політичними, економічними, інформаційними, гуманітарними та іншими невоєнними заходами, що нині разом називаються “гібридною війною”.

Я думаю, що це особа, яка власне приготувала нинішній випуск пропагандистської війни Росії, а не тільки всього широкого підходу до збройного конфлікту. Треба звернути увагу, що ще до нинішньої фази війни в Україні, здійснювалися атаки з використанням мігрантів на Латвію та Польщу, а також була збільшена активність росіян у цифровому просторі, тобто діяльність “ферм тролів”, транслювання фальшивої інформації, розпалювання певних емоцій серед західних суспільств, не тільки у Польщі, та використання для цього соціальних мереж”, – зазначив Вінклер.

В інформаційно-пропагандистській сфері Росія війну вже давно програла. Адже Москві не вдалося переконати Захід, що це якась “спеціальна військова операція”, а не війна, провалилися теж ідеї із псевдореферендумами, уся ідеологічна та логістична концепція цієї війни, розв’язаної Росією, зазнала невдачі. Вінклер пояснює це, серед іншого, дуже рішучими рішеннями американців та британців.

Вони почали розкривати інформацію, яку розвідувальні спецслужби отримали на тему запланованих російських кроків. І коли росіяни проводили свою класичну операцію з підготовки військової операції, з налаштування західної та світової громадської думки так, аби це вважали самооборонними діями Росії, американці та британці розкривали інформацію щодо скупчення російських військ, справжніх цілей цієї операції, зібраних ресурсів. І так вони випереджали російські рухи”.

Вінклер також зауважив, що нині дуже популярним гаслом виявилося “українізація Польщі”. Те, що українці, які приїжджають до Польщі, не будуть інтегруватися, будуть проявляти свої націоналістичні позиції тощо.

У виданні наголошують, що загрозу не варто недооцінювати, натомість необхідні постійні сильні структури, котрі будуть ефективно протидіяти рашистській брехні, фейкам, дезінформації, пропаганді та інформаційному бруду.