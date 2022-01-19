Про це повідомляє “Oxford University Press”.

Вчені опитали понад 8 000 дітей із 85 шкіл Великої Британії. Дослідники попросили їх вибрати найпопулярніші слова, які вони б використовували, якби говорили про здоров’я.

Результати підтвердили широкий вплив закриття шкіл для дітей на карантин: майже чверть усіх опитаних вибрали “тривожність” як слово номер один, за яким йдуть “кидати виклик” та “ізолювати”.

Однак  “добробут” і “стійкість” тримаються як головні слова, сигналізуючи про позитивне ставлення дітей до недавніх проблем.

Також опитали вчителів, яке слово вони найчастіше вживають, коли говорять зі своїми учнями про добробут в контексті минулого року. “Стійкість” стала їхнім вибором номер один.Так само, “складний” було другим словом, зважаючи на зміни, які школи та учні пережили минулого року, а “добробут” опинився на третьому місці.

Дослідження зазначає важливу роль, яку мова відіграє для дітей, коли йдеться про самовираження та навчання. Зараз, як ніколи, важливо, аби ми інвестували в підтримку мовного розвитку дітей вдома та в школі. Результати демонструють роль, яку ми всі відіграємо в тому, щоб діти мали потрібні слова, щоб вони могли висловлювати себе, і що, бувши дорослими, ми усвідомлюємо, що мова, яку ми використовуємо в оточенні дітей, може значно вплинути на їхнє навчання та самопочуття”, — ствердила Хелен Фріман, директор відділу дошкільної та домашньої освіти Oxford University Press.