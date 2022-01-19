Про це повідомляє “Oxford University Press”.

Вчені опитали понад 8 000 дітей із 85 шкіл Великої Британії. Дослідники попросили їх вибрати найпопулярніші слова, які вони б використовували, якби говорили про здоров’я.

Результати підтвердили широкий вплив закриття шкіл для дітей на карантин: майже чверть усіх опитаних вибрали “тривожність” як слово номер один, за яким йдуть “кидати виклик” та “ізолювати”.

Однак “добробут” і “стійкість” тримаються як головні слова, сигналізуючи про позитивне ставлення дітей до недавніх проблем.

Також опитали вчителів, яке слово вони найчастіше вживають, коли говорять зі своїми учнями про добробут в контексті минулого року. “Стійкість” стала їхнім вибором номер один.Так само, “складний” було другим словом, зважаючи на зміни, які школи та учні пережили минулого року, а “добробут” опинився на третьому місці.