Про це повідомляє “Oxford University Press”.
Вчені опитали понад 8 000 дітей із 85 шкіл Великої Британії. Дослідники попросили їх вибрати найпопулярніші слова, які вони б використовували, якби говорили про здоров’я.
Результати підтвердили широкий вплив закриття шкіл для дітей на карантин: майже чверть усіх опитаних вибрали “тривожність” як слово номер один, за яким йдуть “кидати виклик” та “ізолювати”.
Однак “добробут” і “стійкість” тримаються як головні слова, сигналізуючи про позитивне ставлення дітей до недавніх проблем.
Також опитали вчителів, яке слово вони найчастіше вживають, коли говорять зі своїми учнями про добробут в контексті минулого року. “Стійкість” стала їхнім вибором номер один.Так само, “складний” було другим словом, зважаючи на зміни, які школи та учні пережили минулого року, а “добробут” опинився на третьому місці.
Дослідження зазначає важливу роль, яку мова відіграє для дітей, коли йдеться про самовираження та навчання. Зараз, як ніколи, важливо, аби ми інвестували в підтримку мовного розвитку дітей вдома та в школі. Результати демонструють роль, яку ми всі відіграємо в тому, щоб діти мали потрібні слова, щоб вони могли висловлювати себе, і що, бувши дорослими, ми усвідомлюємо, що мова, яку ми використовуємо в оточенні дітей, може значно вплинути на їхнє навчання та самопочуття”, — ствердила Хелен Фріман, директор відділу дошкільної та домашньої освіти Oxford University Press.
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