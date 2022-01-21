Про це йдеться у статті на сайті Інституту Масової Інформації.
В ІМІ зазначають, що рюкзак чи сумка для цих речей мають бути легкими й зручними для того, щоб ви могли довгий час пересуватися разом з ними.
Важливі речі та документи
- Всі необхідні документи відскануйте та завантажте на хмарний сервіс.
- Збережіть скани документів на флешці та візьміть із собою.
- У різні водонепроникні пакети покладіть декілька комплектів копій документів.
- А оригінали документів покладіть у водонепроникні пакети.
- Паперова мапа доріг України.
- Запишіть контакти ключових для вас осіб та тримайте із собою.
- SIM-картки всіх мобільних операторів, що є в Україні, з мінімальною кількістю грошей на них.
- Додатковий кнопковий мобільний телефон.
- Готівка в місцевій та іноземній валюті.
Аптечка та ліки
- Якщо ви постійно приймаєте ліки, візьміть їх із запасом на шість місяців.
- Ліки, які допомагають лише вам від якихось особливих станів чи загострень.
- Знеболювальні, антигістамінні, жарознижувальні, антибіотики широкого спектра, проти розладу шлунку та отруєння.
- Перев’язувальні матеріали, дезінфікувальні засоби, джгут-турнікет.
- Захисні маски від COVID-19.
Особисті речі
- Засоби гігієни.
- Дезінфікувальний засіб для рук.
- Рушник, що швидко сохне.
- Якщо маєте засоби для зору, подбайте про наявність контактних лінз мінімум на шість місяців. Також майте із собою дві пари окулярів.
- Комплект білизни та шкарпеток.
- Термобілизна.
- Флісова кофта.
- Зручний одяг для заміни.
- Водонепроникна куртка.
- Спальний мішок.
Інші речі
- Радіоприймач.
- Ліхтарик налобний та звичайний.
- Запасні батарейки.
- Сірники у водонепроникних пакетах.
- Зарядні пристрої.
- Павербенк.
- Мультитул.
- Блокнот та олівець.
Їжа
- 1 літр води.
- Таблетки для очищення води.
- Сухпай на три дні.
- Енергетичні батончики, сухофрукти, горіхи, шоколад.
Також, візьміть із собою обладнання для репортажу.
- Нагадаємо, що у Європі стурбовані зростанням насильства щодо представників медіа. Статистика Європейської федерації журналістів свідчить, що лише у Європі торік було вбито шістьох працівників ЗМІ. Ще 95 заґратовано.
- Також, журналісти та блогери з Узбекистану розповіли, що до них звернулися правоохоронні органи та спецслужби. Їх викликали на розмову через те, що вони висвітлюють масові протести та заворушення у Казахстані.
- Раніше стало відомо, що мобільні телефони десятків журналістів і правозахисників у Сальвадорі неодноразово зламувалися за допомогою складного шпигунського програмного забезпечення Pegasus.