Про це йдеться у статті на сайті Інституту Масової Інформації.

В ІМІ зазначають, що рюкзак чи сумка для цих речей мають бути легкими й зручними для того, щоб ви могли довгий час пересуватися разом з ними.

Важливі речі та документи

  • Всі необхідні документи відскануйте та завантажте на хмарний сервіс.
  • Збережіть скани документів на флешці та візьміть із собою.
  • У різні водонепроникні пакети покладіть декілька комплектів копій документів.
  • А оригінали документів покладіть у водонепроникні пакети.
  • Паперова мапа доріг України.
  • Запишіть контакти ключових для вас осіб та тримайте із собою.
  • SIM-картки всіх мобільних операторів, що є в Україні, з мінімальною кількістю грошей на них.
  • Додатковий кнопковий мобільний телефон.
  • Готівка в місцевій та іноземній валюті.

Аптечка та ліки 

  • Якщо ви постійно приймаєте ліки, візьміть їх із запасом на шість місяців.
  • Ліки, які допомагають лише вам від якихось особливих станів чи загострень.
  • Знеболювальні, антигістамінні, жарознижувальні, антибіотики широкого спектра, проти розладу шлунку та отруєння.
  • Перев’язувальні матеріали, дезінфікувальні засоби, джгут-турнікет.
  • Захисні маски від COVID-19.

Особисті речі

  • Засоби гігієни.
  • Дезінфікувальний засіб для рук.
  • Рушник, що швидко сохне.
  • Якщо маєте засоби для зору, подбайте про наявність контактних лінз мінімум на шість місяців. Також майте із собою дві пари окулярів.
  • Комплект білизни та шкарпеток.
  • Термобілизна.
  • Флісова кофта.
  • Зручний одяг для заміни.
  • Водонепроникна куртка.
  • Спальний мішок.

Інші речі

  • Радіоприймач.
  • Ліхтарик налобний та звичайний.
  • Запасні батарейки.
  • Сірники у водонепроникних пакетах.
  • Зарядні пристрої.
  • Павербенк.
  • Мультитул.
  • Блокнот та олівець.

Їжа

  • 1 літр води.
  • Таблетки для очищення води.
  • Сухпай на три дні.
  • Енергетичні батончики, сухофрукти, горіхи, шоколад.

Також, візьміть із собою обладнання для репортажу.

 