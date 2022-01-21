Інститут масової інформації опублікував поради щодо зберігання документів та перелік особистих речей, які потрібно взяти з собою на випадок надзвичайної ситуації.

Про це йдеться у статті на сайті Інституту Масової Інформації.

В ІМІ зазначають, що рюкзак чи сумка для цих речей мають бути легкими й зручними для того, щоб ви могли довгий час пересуватися разом з ними.

Важливі речі та документи

Всі необхідні документи відскануйте та завантажте на хмарний сервіс.

Збережіть скани документів на флешці та візьміть із собою.

У різні водонепроникні пакети покладіть декілька комплектів копій документів.

А оригінали документів покладіть у водонепроникні пакети.

Паперова мапа доріг України.

Запишіть контакти ключових для вас осіб та тримайте із собою.

SIM-картки всіх мобільних операторів, що є в Україні, з мінімальною кількістю грошей на них.

Додатковий кнопковий мобільний телефон.

Готівка в місцевій та іноземній валюті.

Аптечка та ліки

Якщо ви постійно приймаєте ліки, візьміть їх із запасом на шість місяців.

Ліки, які допомагають лише вам від якихось особливих станів чи загострень.

Знеболювальні, антигістамінні, жарознижувальні, антибіотики широкого спектра, проти розладу шлунку та отруєння.

Перев’язувальні матеріали, дезінфікувальні засоби, джгут-турнікет.

Захисні маски від COVID-19.

Особисті речі

Засоби гігієни.

Дезінфікувальний засіб для рук.

Рушник, що швидко сохне.

Якщо маєте засоби для зору, подбайте про наявність контактних лінз мінімум на шість місяців. Також майте із собою дві пари окулярів.

Комплект білизни та шкарпеток.

Термобілизна.

Флісова кофта.

Зручний одяг для заміни.

Водонепроникна куртка.

Спальний мішок.

Інші речі

Радіоприймач.

Ліхтарик налобний та звичайний.

Запасні батарейки.

Сірники у водонепроникних пакетах.

Зарядні пристрої.

Павербенк.

Мультитул.

Блокнот та олівець.

Їжа

1 літр води.

Таблетки для очищення води.

Сухпай на три дні.

Енергетичні батончики, сухофрукти, горіхи, шоколад.

Також, візьміть із собою обладнання для репортажу.