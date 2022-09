Про це повідомляють #Букви.

“Це – Тризуб Незалежності. У ньому пульсує сила нашого Герба та живе дух Незалежності, бо жестовою мовою він означає букву Н. Приєднуйтесь до флешмобу та “піднімайте” свої Тризуби”, – представили свою ідею в Banda Agency та Мінкульті.

Втім, користувачі соцмереж розкритикували ідею, зауваживши схожість між жестом, який демонстрували ряд публічних осіб у кампанії Banda Agency та Мінкульту (включаючи міністра Олександра Ткаченка) з відомим в попкультурі жестом “two in the pink and one in the stink” – який означає вагінальну пенетрацію двома пальцями та анальну – третім.

Зіткнувшись з критикою, допис про акцію спершу видалили з сторінки Мінкульту, а тоді й з сторінки Banda в Instagram. Згодом агенція опублікувала новий допис, у якому вибачилась за невдалий креатив та погодилась з рядом дописувачів, які нагадали, що уже існує спосіб демонстрації тризуба, який свого часу продемонстрував В’ячеслав Чорновіл. У Мінкульті ж заявили, що не хотіли використовувати “тризуб Чорновола”, оскільки “даний символ використовує одна з політичних партій, натомість нашим завданням було розробити жест для всіх українців, незалежно від їхніх політичних поглядів”.

#Букви вирішили дізнатись, яку суму витратили на цю акцію та звернулись з відповідними запитами до МКІП та Banda Agency.

У міністерстві переклали відповідальність за ідею проведення акції на агентство Banda, зазначивши, що Мінкульт не витрачав кошти з бюджету на реалізацію флешмобу та не затверджував жодних документів з цього приводу.

У Banda Agency відмовились від коментарів, пославшись на те, що спільно з виданням “НВ” запланували ексклюзивний матеріал щодо скандалу з тризубом та “домовились з ними не давати іншим медіа поки коментарів”.

Щоправда, більш ніж через 2 тижні після скандалу, запланований ексклюзив так і не з’явився ані на сайті “НВ”, ані на сторінці видання в Instagram, ані серед опублікованих відео на YouTube-каналі видання.

Нагадаємо, що ідею акції з тризубом від Banda Agency та Мінкульту розкритикував освітній проєкт “Твоя підпільна гуманітарка”.