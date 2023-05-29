ЦАР заявила про зацікавленість в розміщенні російської військової бази на своїй території

Джерело: “Інтерфакс”.

“Вона [військово-технічна співпраця] повинна продовжуватися. Ми зацікавлені у співпраці з Росією. Зараз нам потрібна російська військова база, де могли б перебувати від п’яти до 10 тисяч солдатів. При цьому їх можна було б у разі потреби залучити в інших країнах. Ми просили про це. Коли [голова парламенту ЦАР Сімпліс] Саранджі приїжджав до РФ, він повторював, що нам це потрібно”, – сказав Додону-Пунагаза в інтерв’ю, опублікованому у газеті “Известия”.

В інтерв’ю посол також повідомив про підтримку ініціативи шести африканських держав – ПАР, Конго, Єгипту, Уганди, Замбії, Сенегалу щодо врегулювання російсько-української війни.

“Африканський союз дійсно вирішив, що президенти цих держав поїдуть до Росії та України. Мирна ініціатива – це крок у правильному напрямі. Тому що ми дуже сподіваємося на закінчення конфлікту. Американці та їхні союзники повинні перестати накачувати Україну озброєнням”, – наголосив Додону-Пунагаза.

Відповідаючи на запитання видання про те, як у ЦАР готуються до другого саміту Росія – Африка, який відбудеться через два місяці в Санкт-Петербурзі, і чи приїде на саміт президент Фостен-Арканж Туадера, посол сказав, що його країна серйозно готується до цієї події, і може підтвердити, що президент братиме участь.

Додамо, після повідомлень про масові вбивства та зґвалтування росіянами цивільних жителів у Бучі, світом поширилися страшні кадри воєнних злочинів російської ПВК “Вагнер”. Проте насилля з боку бойовиків не обмежилося лише Україною. Подібна трагедія сталася у Центральноафриканській Республіці, де найманці мають значний вплив.

Варто зауважити, після невдалих спроб посилити свій вплив у Європі, РФ сконцентрувалась на низці країн Африки, аби зміцнити свої позиції, намагаючись відкрити “другий фронт” проти Заходу. Так, у православному соборі в Бангі, столиці Центральноафриканської Республіки, монсеньйор Регіс Сен-Клер Воємава перейшов із Константинопольського патріархату у Московський.