Депутат Великої Британії Тобіас Еллвуд прокоментував ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, яку російські окупанти регулярно обстрілюють та, за даними українських розвідників, готують на ній провокації.

Про це британський політик написав у своєму Twitter-акаунті.

За його словами, якщо на ЗАЕС навмисні дії окупантів призведуть до ядерної катастрофи – це можна буде вважати порушенням 5 статті Північноатлантичного Альянсу.

“БУДЬ-ЯКЕ навмисне пошкодження, яке спричинить потенційний витік радіації в український ядерний реактор, буде порушенням статті 5 НАТО”, – написав Еллвуд.

Підтримав британського депутата член Палати представників США від штату Іллінойс Адам Кінзінгер.

Він зробив ретвіт допису Еллвуда наголосивши, що британський політик “на 100% правий”.

“Це справді навіть не підлягає дискусії. Будь-який витік, який вбиватиме людей у ​​країнах НАТО, це автоматично стаття 5”, – написав він.

ДОВІДКА: 5 стаття НАТО – це стаття про колективну оборону.

Якщо будь-яка з держав – членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, усі інші без винятку члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападам на них усіх і вживуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу, який зазнав нападу.