Про це британський політик написав у своєму Twitter-акаунті.
За його словами, якщо на ЗАЕС навмисні дії окупантів призведуть до ядерної катастрофи – це можна буде вважати порушенням 5 статті Північноатлантичного Альянсу.
“БУДЬ-ЯКЕ навмисне пошкодження, яке спричинить потенційний витік радіації в український ядерний реактор, буде порушенням статті 5 НАТО”, – написав Еллвуд.
Підтримав британського депутата член Палати представників США від штату Іллінойс Адам Кінзінгер.
Він зробив ретвіт допису Еллвуда наголосивши, що британський політик “на 100% правий”.
“Це справді навіть не підлягає дискусії. Будь-який витік, який вбиватиме людей у країнах НАТО, це автоматично стаття 5”, – написав він.
ДОВІДКА: 5 стаття НАТО – це стаття про колективну оборону.
Якщо будь-яка з держав – членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, усі інші без винятку члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападам на них усіх і вживуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу, який зазнав нападу.
- За словами Президента України Володимира Зеленського, українські дипломати та партнери, представники ООН і МАГАТЕ опрацьовують деталі місії, яка має бути відправлена на Запорізьку атомну станцію. Він вважає, що це може бути початком відновлення повної безпеки на ЗАЕС і в Енергодарі.
- Раніше анонімний працівник Запорізької АЕС зазначив журналістам, що ситуація на станції – близька до катастрофи, адже допомоги немає, а персонал наляканий. ЗАЕС може очікувати така ж катастрофа, що сталася у японському місті Фукусіма.
- Після цього Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель закликав створити демілітаризовану зону довкола Запорізької атомної електростанції.
- Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що готовий очолити делегацію МАГАТЕ для поїздки на найбільшу в Європі атомну електростанцію, Запорізьку АЕС, яка зараз окупована росіянами.