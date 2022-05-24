У США прокоментували можливість введення американських військ в Україну для охорони посольства Сполучених Штатів, яке нещодавно знову запрацювало в українській столиці.

Про це під час брифінгу заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє американський телеканал CNN.

За його словами, плани щодо введення військових США на територію України – “на дуже низькому рівні”. Він додав, що подібні пропозиції не передавали ні йому, ні очільнику Пентагону Ллойду Остіну.

“Зрештою, будь-яке повторне введення американських військ в Україну потребує рішення президента”, – сказав Міллі.

Він наголосив, що на даний час США “далекі від чогось подібного”, а плани дій все ще перебувають на стадії розробки і жоден із них не передавався держсекретарю.

Відомо, що напередодні телеканал CNN, посилаючись на інформацію від посадовців, повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена перебуває на ранніх етапах потенційного скерування Сил спеціальних операцій (SOF) в Україну для дуже обмеженої місії допомоги в охороні посольства США в Києві.

Американські морські піхотинці, зазвичай, охороняють посольства США по всьому світу. Але в Києві наразі існує загальна згода, що типовий персонал охорони посольства, сформований із морської піхоти, може не підходити для невизначеної ситуації безпеки в Україні без додаткових сил.