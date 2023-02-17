Президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ Білорусі у війну проти України зробить її співучасницею російських воєнних злочинів та змусить понести відповідальність.

Про це йдеться у виступі Зеленського на 59-й Мюнхенській безпековій конференції, опублікованій на YouTube-каналі Офісу Президента.

“[…] білоруси в принципі, як ми розуміємо, не хочуть воювати проти України. Не хоче переважна більшість суспільства. Ми маємо цифри аналітичні — 80%. Тому дуже складно отримати підтримку Білорусі у цьому процесі, тому буде дуже складно їх затягнути, але вони [росіяни] будуть це робити безумовно”, — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що вступити у війну про України буде для Білорусі “великою історичною помилкою”. За словами Зеленського, одна справа, коли з її території летіла авіація або ракети, які вони не контролювали, а інша справа, якщо вони свідомо підуть в наступ, доєднавшись до російських терористів.

“Ти в цей момент стаєш терористом і тим самим робиш Білорусь частиною терористичного режиму Путіна і цієї загарбницької війни”, — зауважив Глава держави.

Зеленський попередив, що у такий спосіб, Білорусь також стане суб’єктом програшу, суду, трибуналу та відшкодування за все те, що РФ зробила та продовжує робити.

Водночас він вважає, що в Білорусі недостатньо сил: “Ми вважаємо, що сил у них недостатньо. І всі, хто прийдуть на нашу землю, точно не повернуться. Це не залякування — говорю, як є. Ми захищаємо себе, ми ні на кого не наступаємо”.