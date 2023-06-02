Джерело: пресслужба Пригожина.
Ватажок “вагнерівців” розповів, що незадовго до виходу його найманці виявили підозрілу активність на шляхах висування. У процесі було знайдено “близько десятка місць, де було розміщено десятки вибухових пристроїв починаючи від сотень протитанкових мін та закінчуючи тоннами пластиду. Все це було на управлінні”.
Пригожин заявив, що закладали ці снаряди представники міністерства оборони РФ, посилаючись на приказ “зверху”. Ватажок бойовиків переконаний: ця вибухівка була не для ЗСУ, а для “вагнерівців”.
“Дані заряди не було необхідності укладати, щоб стримати супротивника, тому що вони знаходяться у тиловій зоні. Тому можна припускати, що цими зарядами хотіли зустріти сили ПВК “Вагнер””, – заявив Пригожин. “Що це було? Ми припускаємо, що це була спроба публічної прочуханки”.
- Наприкінці травня засновник ПВК “Вагнер”, соратник президента РФ Володимира Путіна Євген Пригожин звернувся до російської влади з проханням провести розслідування щодо посадовців міністерства оборони країни.
- 28 травня Євген Пригожин заявив, що він переконаний, що високопосадовці Кремля заборонили повідомляти про нього в державних ЗМІ, попередивши, що такий підхід призведе до “негативної реакції з боку росіян” вже протягом декількох місяців.
- Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що власник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин нападає на президента Росії Володимира Путіна через неотриману нагороду “за захоплення Бахмута”.