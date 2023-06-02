Джерело: пресслужба Пригожина.

Ватажок “вагнерівців” розповів, що незадовго до виходу його найманці виявили підозрілу активність на шляхах висування. У процесі було знайдено “близько десятка місць, де було розміщено десятки вибухових пристроїв починаючи від сотень протитанкових мін та закінчуючи тоннами пластиду. Все це було на управлінні”.

Пригожин заявив, що закладали ці снаряди представники міністерства оборони РФ, посилаючись на приказ “зверху”. Ватажок бойовиків переконаний: ця вибухівка була не для ЗСУ, а для “вагнерівців”.

“Дані заряди не було необхідності укладати, щоб стримати супротивника, тому що вони знаходяться у тиловій зоні. Тому можна припускати, що цими зарядами хотіли зустріти сили ПВК “Вагнер””, – заявив Пригожин. “Що це було? Ми припускаємо, що це була спроба публічної прочуханки”.