Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Захід у 2014 році занадто спокійно зреагував на анексію Криму Росією та вторгнення на Донбас, тим самим дозволивши російській владі продовжувати агресію.

Про це Джонсон написав у колонці для британського видання The Telegraph.

Так, за словами британського політика, у 2014 році президент РФ Володимир Путін скоїв акт насильницької агресії, анексувавши та окупувавши частину суверенної України. Проте Захід “дозволив Путіну залишитись з цими здобутками”. І це стало для світу жахливою помилкою, наголосив Джонсон.

“Окупація Криму, гібридна війна на Донбасі не просто зійшли з рук Москві, а й призвели до посилення торгівлі й збільшення залежності від російського газу у країнах Європи”, – написав Джонсон.

Він додав, що зараз, розпочавши вже відкриту та повномасштабну війну проти України, Путін розумів, що Заходу буде досить важко покарати Росію. Саме тому він дозволяє собі бомбардувати цивільні об’єкти, серед яких і пологові будинки.

Як зауважив британський прем’єр, Росія продовжує скидувати бомби на Україну, а ціни на газ та нафту – зростають. Це приводить до того, що грошей у Європи стає менше, а у Путіна – більше.

“Так не може тривати. Ця залежність повинна припинитись. І вона припиниться”, – наголосив Борис Джонсон.

Він зауважив, що наявність енергоресурсів є одночасно і силою, і слабкістю Путіна, адже окрім нафти та газу РФ немає нічого для експорту. Тому, якщо припинити купівлю нафти та газу у РФ – у держави-агресора будуть серйозні проблеми.

Джонсон нагадав, що США вже запровадили ембарго на імпорт нафти із Росії. Це саме зробить і Велика Британія. Більш того, Євросоюз також вирішив якнайшвидше знайти альтернативу російським енергоресурсам і, обіцяє політик, вони зроблять все, щоб відмова від російських нафти та газу мала мінімальні наслідки для всіх.