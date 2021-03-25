Один з організаторів акцій на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка й підозрюваного у вбивстві Шеремета Андрія Антоненка Сергій Філімонов заявив, що акція під будівлею Офісу президента 20 березня була абсолютно мирною.

Про це він розповів в інтерв’ю #Буквам.

За його словами, після великого мітингу, на який прийшло до 10 тисяч осіб, в інтернеті з’явилося чимало публікацій про те, що він був “занадто мирний”.

“Мітинг не сподобався, президент на нього не відреагував. 20 березня, на день народження Сергія Стерненка, також відбувся мітинг. Абсолютно мирний. Це був перфоманс, який змусив президента, Офіс президента, мусорів (поліцію, – ред.) реагувати. Тому, вважаю, що ця акція була ефективна, ця акція була мирна, ніхто не постраждав, крім людей, яких били під Печерським райвідділком поліції (після акції поліція затримала одного з її учасників – Влада Сорда, якого під райвідділок приїхали підтримати мітингувальники, – ред.), – заявив Філімонов.

При цьому він заперечив, що протестувальники заздалегідь готувалися до силових дій. За словами Філімонова, в учасників та організаторів акції не було плану розмальовувати Офіс президента.

“Але я думаю всі звикли, що під Генпрокуратурою, під МВС дуже часто з’являються написи на асфальті. Але цього разу люди вирішили написати відразу президенту, на будівлі, і я їх не засуджую”, – сказав він.

Також Філімонов зізнався, що з ними намагалися комунікувати поліціянти.

“Але чого хоче поліція? Поліція хоче, щоб ми прийшли, постояли, розійшлися. Щоб жодної активності не було. Аби вони потім могли прийти до президента і сказати: “Ми все порішали. Нічого не буде. Ми цей протест зіллємо, у нас це вийде”, – додав Філімонов.

Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо

20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Після акції поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам. Ратушний став шостим.

24 березня Печерський райсуд обрав запобіжний захід активісту, лідеру ГО “Невідомий патріот” Євгену Строканю.За словами Строканя, поліціянти вистежили його для вручення підозри, коли він рухався від Печерського суду, де відбувалася акція на підтримку іншого фігуранта справи щодо акції під ОПУ — Влада Сорда.

Влада Сорда так само як і Строканя відправили під домашній арешт.