Лікар єврейського походження Тейлор Ніколс за час своєї діяльності лікував різних людей, серед яких були й расисти. Однак кожного разу він пам’ятав про свій обов’язок та робив свою роботу.

Про це він розповів CNN.

Нещодавно швидка привезла пацієнта з коронавірусом, який благав лікаря не дати йому померти. Чоловік був у критичному стані, лікарю потрібно було приймати рішучі дії.

На тілі пацієнта було безліч нацистських татуювань та величезна свастика на грудях. Лікар-єврей, темношкіра медсестра та асистент з Азії без вагань почали готуватися до інтубації хворого, що є ризиком для самих медиків, адже краплі вірусу можуть їх уразити.

У якийсь момент Ніколс задумався, чи рятував би цей пацієнт його життя, якби вони помінялися ролями. Медик вагався у своїх думках з цього приводу.

“Пандемія мене змучилася… Весь цей час воював проти зустрічного вітру, гладіаторів у ямі. І я розумію, що, можливо, я не в порядку”, – написав Ніколс у своєму Twitter на початку цього тижня.

For the first time, I recognize that I hesitated, ambivalent. The pandemic has worn on me, and my mantra isn’t having the same impact in the moment. All this time soldiering on against the headwinds, gladiators in the pit. And I realize that maybe I’m not ok. End/ — Taylor Nichols, MD (@tnicholsmd) November 30, 2020

Він зізнався, що під час пандемії його співчуття та відданість пацієнтам поступово згасають. Лікар зазначив, що дуже хвилюється за психічне здоров’я своїх колег, які борються на передовій пандемії.

“Я був вражений тим впливом пандемії на мене. Я ніколи раніше не стикався з такими ваганнями у своїй кар’єрі”, – сказав він.

На передовій пандемії

Коли виникали попередні етичні дилеми з пацієнтами, Ніколс намагався стримуватися і керуватися професійними стандартами.

“З цим пацієнтом я справді не мав можливості поговорити. Цей символ на грудях чоловіка справив на мене шокове враження. Це символ ненависті. Це був виклик”, – сказав він.

Ніколс розповів, що не міг зібратися з думками. Він переживав важкий психологічний стрес через пандемію та завантаження реанімації. Ця етична дилема ледь не зламала його.

Ніколс працює у Каліфорнії, яка є лідером у США за кількістю хворих на коронавірус. Наразі там нараховується понад 1,29 мільйона хворих. За його словами, роботу надзвичайно ускладнює те, що вакцини майже готові до першого розподілу. Кожна смерть і кожне нове зараження набагато емоційніше сприймається лікарем.

Попри те, що взаємодія з цим пацієнтом сколихнула його, Ніколс сказав, що він прагне надавати найкращу допомогу будь-якому пацієнту, який цього потребує. Його джерело співчуття не пересохло.