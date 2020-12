Про це він розповів CNN.

Нещодавно швидка привезла пацієнта з коронавірусом, який благав лікаря не дати йому померти. Чоловік був у критичному стані, лікарю потрібно було приймати рішучі дії.

На тілі пацієнта було безліч нацистських татуювань та величезна свастика на грудях. Лікар-єврей, темношкіра медсестра та асистент з Азії без вагань почали готуватися до інтубації хворого, що є ризиком для самих медиків, адже краплі вірусу можуть їх уразити.

У якийсь момент Ніколс задумався, чи рятував би цей пацієнт його життя, якби вони помінялися ролями. Медик вагався у своїх думках з цього приводу.

“Пандемія мене змучилася… Весь цей час воював проти зустрічного вітру, гладіаторів у ямі. І я розумію, що, можливо, я не в порядку”, – написав Ніколс у своєму Twitter на початку цього тижня.

For the first time, I recognize that I hesitated, ambivalent.

The pandemic has worn on me, and my mantra isn’t having the same impact in the moment. All this time soldiering on against the headwinds, gladiators in the pit.

And I realize that maybe I’m not ok. End/

— Taylor Nichols, MD (@tnicholsmd) November 30, 2020