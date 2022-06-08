Голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе назвала законопроєкт № 5371 шкідництвом, а сам по собі документ – дискримінаційним, який відкине трудові права українців на багато років назад.

Про це політикиня написала у Facebook.

“Ось маємо нове шкідництво під виглядом турботи про бізнес. Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підтримав законопроєкт щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність № 5371”, – розповіла Климпуш-Цинцадзе.

Вона послалася на прогноз експертів щодо цього законопроєкту – за їх оцінками, зміни торкнуться 70% працівників. Сам документ завала “дискримінаційним”, додавши, що профспілки виступили проти таких нововведень.

Законопроєкт передбачає, сторони трудового договору на власний розсуд за взаємною згодою будуть врегульовувати взаємовідносини у частині виникнення і припинення трудових відносин, системи оплати праці, норм праці, розміру заробітної плати з урахуванням встановленого законом граничного мінімального розміру, надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, норм робочого часу та відпочинку з додержанням норм загальної тривалості робочого тижня, тривалості щотижневого відпочинку та інших прав і гарантій тощо.

Одначе, у таких умовах політикиня бачить загрозу для працівників.

“Ми ж чудово розуміємо, як багато роботодавців витрактують “на власний розсуд за взаємною згодою”. Це означає, що роботодавці зможуть писати які-завгодно трудові договори. Не хочеш – не працюй, або погоджуйся на рабство”, – констатувала Іванна Климпуш-Цинцадзе, додавши, що це далеко не усі підводні камені цього документу.

Зокрема, законопроєкт порушує кілька статей Угоди про Асоціацію, статті Європейської соціальної хартії, Директиви ЄС, а також Рекомендації та Конвенції Міжнародної організації праці.

“Ці підходи, до речі, порушують і нашу Конституцію. Адже фактично пропонується різне трудове право для різних роботодавців. Не можуть люди на однакових посадах мати різні права тільки тому, що в них різні роботодавці”, – наголосила Климпуш-Цинцадзе.

За словами політикині, майже усі запропоновані нею та її командою правки відхилені.