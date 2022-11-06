Цитує політика пресслужба Європейської Солідарності.

Порошенко нагадав, що, згідно з Женевською конвенцією, заява президента РФ Путіна про депортацію українців з половини Херсонської області на правий берег Дніпра є воєнним злочином і геноцидом.

Він нагадав, що так само на початку повномасштабної війни, перед тим, як українські війська відкинули Росію від Києва, сотні українців були примусово депортовані з Київської області. Петро Порошенко наголосив, що зі значною частиною цих людей – мирними українцями – досі немає жодного зв’язку.

Політик констатував: Путін хоче убити українців і знищити нашу державу:

“Не знайдеться у світі жодної нації, яка хотіла б миру більше, ніж ми, українці. Але знайти компроміс неможливо з дуже простої причини. Путін хоче нас убити, а він вбивав українців вісім років війни, починаючи з 2014 року. А ми, українці, хочемо жити, наші діти, наші жінки хочуть жити. Путін хоче стерти Україну з карти світу, а ми хочемо жити у своїй країні”.

Порошенко зазначив, що Путіну не можна вірити – його слова розходиться з діями.

“Не вірте Путіну, коли він каже, що хоче переговорів, тому що саме в той день, коли він це каже, він надсилає зброю. Наприклад, за день по Покровську відпрацювали 20 одиниць зброї, по школі, по дитячому садку, по цивільному об’єкту. Це робиться саме за вказівкою Путіна”, – констатує Порошенко.

Петро Порошенко наголосив, що існує лише один шлях до миру: депутінізація Європи, самої Росії та викидання росіян з української землі.