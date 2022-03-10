Відповідне відеозвернення оприлюднила пресслужба Маріупольської міської ради.

Бойченко наголосив, що Маріуполь пережив “два дні пекла” після вибуху в пологовому будинку, в результаті якого загинули щонайменше троє людей, серед яких дитина.

“Сьогодні цинічно обстріляли Державну службу з надзвичайних ситуацій. Кожні 30 хвилин Маріуполь захоплювала російська авіація, яка обстрілювала цивільні будівлі, вбиваючи мирних жителів — літніх людей, жінок та дітей”, – зазначив мер Маріуполя.

Він заявив, що це геноцид, який створила російська армія на чолі із Путіним.

За словами Бойченка, навколо коридорів евакуації для мирного населення та гуманітарної допомоги існує “найвищий рівень цинізму”.

“Вони тримають у заручниках 400 тисяч маріупольців, які чекають і сподіваються на відкриття гуманітарного коридору. Гуманітарна допомога вже шосту добу не може дістатися до Маріуполя, хоча росіяни стверджують, що в окупованому Маріуполі було мирно і тихо. Це найвищий рівень цинізму”, – наголосив мер міста.