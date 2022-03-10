10 березня мер Маріуполя Вадим Бойченко опублікував відеозвернення, в якому звинуватив російські війська на чолі з Путіним за "цинічну та руйнівну війну проти людства".

Відповідне відеозвернення оприлюднила пресслужба Маріупольської міської ради.

Бойченко наголосив, що Маріуполь пережив “два дні пекла” після вибуху в пологовому будинку, в результаті якого загинули щонайменше троє людей, серед яких дитина.

“Сьогодні цинічно обстріляли Державну службу з надзвичайних ситуацій. Кожні 30 хвилин Маріуполь захоплювала російська авіація, яка обстрілювала цивільні будівлі, вбиваючи мирних жителів — літніх людей, жінок та дітей”, – зазначив мер Маріуполя.

Він заявив, що це геноцид, який створила російська армія на чолі із Путіним.

За словами Бойченка, навколо коридорів евакуації для мирного населення та гуманітарної допомоги існує “найвищий рівень цинізму”.