Відповідне відеозвернення оприлюднила пресслужба Маріупольської міської ради.
Бойченко наголосив, що Маріуполь пережив “два дні пекла” після вибуху в пологовому будинку, в результаті якого загинули щонайменше троє людей, серед яких дитина.
“Сьогодні цинічно обстріляли Державну службу з надзвичайних ситуацій. Кожні 30 хвилин Маріуполь захоплювала російська авіація, яка обстрілювала цивільні будівлі, вбиваючи мирних жителів — літніх людей, жінок та дітей”, – зазначив мер Маріуполя.
Він заявив, що це геноцид, який створила російська армія на чолі із Путіним.
За словами Бойченка, навколо коридорів евакуації для мирного населення та гуманітарної допомоги існує “найвищий рівень цинізму”.
“Вони тримають у заручниках 400 тисяч маріупольців, які чекають і сподіваються на відкриття гуманітарного коридору. Гуманітарна допомога вже шосту добу не може дістатися до Маріуполя, хоча росіяни стверджують, що в окупованому Маріуполі було мирно і тихо. Це найвищий рівень цинізму”, – наголосив мер міста.
- Нагадаємо, станом на 10 березня жодна людина не була евакуйована гуманітарним коридором із Маріуполя до Запоріжжя, як планувалося, також до міста не змогла добратися гуманітарна допомога. Усе – через постійні обстріли російської армії.
- Наразі російські військові продовжують перешкоджати виїзду мирних мешканців з міста та не допускають довіз гуманітарного вантажу.
- Директор Міжнародного комітету Червоного Хреста Домінік Стіллхарт зазначив, що евакуаційний шлях з Маріуполя було заміновано.
- Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко звинуватив російських військових у знищенні міста. Він закликав вплинути на російських терористів, котрі “тримають у заручниках” 400 тисячне населення та надати “зелений коридор” для жінок і дітей.