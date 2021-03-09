Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) протягом тижня вивчало російську вакцину проти коронавірусу Sputnik V, оскільки деякі європейські країни схвалили її до використання. Голова правління ЕМА Кріста Віртхумер-Хохе застрегла країни від схвалення цього препарату.

Про це повідомляє France 24.

У регуляторі нагадали, що Угорщина схвалила Sputnik V та почала вакцинувати цим препаратом населення. Крім того, Чехія і Словаччина замовили першу партію, але вже заявили, що не будуть чекати схвалення агентства для екстреного медичного використання.

Коментуючи плани Австрії вакцинувати населення російським Sputnik V, Віртхумер-Хохе заявила:

“Це можна певною мірою порівняти з російською рулеткою… Я наполегливо не рекомендую національний екстрений дозвіл”.

Чиновниця додала, що регулятор наразі отримав занадто мало даних про те, наскільки безпечна російська вакцина. Однак вона допустила, що ця вакцина може з’явитися на європейському ринку, але тільки тоді, коли в ЕМА вивчать “всі необхідні дані”.

Ця смілива заява представника ЕМА обурила розробників вакцини Sputnik V. Вони зажадали публічних вибачень та натякнули про політичне втручання у процес експертизи регулятора.

“Ми вимагаємо публічних вибачень від Крісти Віртумер-Хохе з EMA за її негативні коментарі про держави ЄС, яку схвалюють Sputnik V. Її коментарі викликають серйозні питання про можливе політичне втручання в поточний процес експертизи ЕМА”, – йдеться в заяві виробників російської вакцини.

У лютому Кабінет Міністрів України заборонив реєструвати й використовувати російську вакцину проти COVID-19 на території України.

Як відомо, за реєстрацію російської вакцини виступали представники партії “Опозиційна платформа – За життя”. Наприклад, народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич, виступаючи у Верховній Раді, заявив, що “буде вакцинуватися в Будапешті “Спутником V”, як і його сім’я, і закликав зареєструвати цю вакцину в Україні.

Що відомо про російську вакцину проти коронавірусу?

Як відомо, Росія з серпня стверджує, що розробила “першу у світі вакцину” проти COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров’я, а також ряд європейських країн і установ охорони здоров’я висловили недовіру до цієї вакцини, враховуючи швидкість її розроблення.

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявив, що нова вакцина проти коронавірусу, яку створили в Росії, навряд чи безпечна та ефективна.

Фаучі зауважував, що минуло занадто мало часу для того, щоб можна було ствердно говорити про ефективність вакцини.

Примітно, що станом на грудень клінічні випробування вакцини тривали. Третя, фінальна фаза клінічних досліджень, під час якої вакцина вводиться тисячам людей, а дослідники вивчають можливі побічні ефекти та ефективність, ще проходить. Дослідження проводять не лише в РФ, але і в Індії, Білорусі, ОАЕ, Венесуелі та інших країнах.

Наприкінці листопада розробники російської вакцини заявили про ефективність у 95%. Однак уже сплила інформація про випадки, коли вакцина не допомогла. Зокрема, 11 листопада стало відомо, що в Алтайському краї троє медиків захворіли на COVID-19 після того, як зробили щеплення.

Попри це, Росія вже розпочала масову вакцинацію населення.

Серед тих, хто вже вакцинувався, — голова політради “Опозиційною платформи — За життя” Віктор Медведчук і його родина.