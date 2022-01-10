Про це він розповів в інтерв’ю у програмі “Перші особи” на 24 каналі.
Голова правління ГО “Центр протидії корупції” стверджує, що блокування конкурсу обрання голови САП відбувається за участі у процесі Ігоря Коломойського, оскільки голова комісії делегована групою “За Майбутнє”. Він зауважив, що 5 осіб не підняли руки під час ключових голосувань під час попереднього засідання тричі – очевидно, діючи синхронно.
Шабунін вважає, що Банкова блокує конкурс не лише через Коломойського, але він тут – вагома причина.
“Зокрема [блокує] захищаючи Коломойського. Ви десь бачите проблеми у Коломойського? Хоч в якійсь сфері? В жодній зі сфер. У Коломойського все прекрасно”, – наголошує Шабунін.
Віталій Шабунін додав, що у Коломойського є проблеми, але їх реалізація залежить від рішення суду – а до цього ще не дійшло. Очільник ГО “ЦПК” сумнівається, що реалізація покарання буде чесною – в будь-який момент головна прокурорка України Ірина Венедіктова, яка наразі виконує обов’язки керівника САП, може змінити прокурорів, які займаються справою Коломойського, на тих, що закрили “Роттердам+”, наприклад.
Нагадаємо, 21 грудня конкурсна комісія з обрання керівника САП після обговорень та низки голосувань за проєкт рішень щодо затвердження результатів конкурсу та переможців завершила засідання, так і не затвердивши результатів конкурсу, за якими детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів для зайняття посади заступника керівника САП.
Сполучені Штати закликали членів комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повернутися до роботи та ухвалити правильне рішення для народу України.
- Раніше колишній глава Офісу президента, юрист Андрій Богдан назвав катастрофічною ситуацію, до якої призвело недотримання домовленостей з боку ОП перед Сполученими Штатами стосовно прийняття голови САП.
- Також голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що заступник керівника Офісу президента Олег Татаров готує фальшування конкурсу на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
- Ще у жовтні ЄС та США висловили своє розчарування тим, що засідання з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зірвалося через відсутність кворуму.