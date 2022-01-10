На думку голови правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна, блокування конкурсу в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру може бути пов'язане з інтересами бізнесмена Ігоря Коломойського.

Про це він розповів в інтерв’ю у програмі “Перші особи” на 24 каналі.

Голова правління ГО “Центр протидії корупції” стверджує, що блокування конкурсу обрання голови САП відбувається за участі у процесі Ігоря Коломойського, оскільки голова комісії делегована групою “За Майбутнє”. Він зауважив, що 5 осіб не підняли руки під час ключових голосувань під час попереднього засідання тричі – очевидно, діючи синхронно.

Шабунін вважає, що Банкова блокує конкурс не лише через Коломойського, але він тут – вагома причина.

“Зокрема [блокує] захищаючи Коломойського. Ви десь бачите проблеми у Коломойського? Хоч в якійсь сфері? В жодній зі сфер. У Коломойського все прекрасно”, – наголошує Шабунін.

Віталій Шабунін додав, що у Коломойського є проблеми, але їх реалізація залежить від рішення суду – а до цього ще не дійшло. Очільник ГО “ЦПК” сумнівається, що реалізація покарання буде чесною – в будь-який момент головна прокурорка України Ірина Венедіктова, яка наразі виконує обов’язки керівника САП, може змінити прокурорів, які займаються справою Коломойського, на тих, що закрили “Роттердам+”, наприклад.

Нагадаємо, 21 грудня конкурсна комісія з обрання керівника САП після обговорень та низки голосувань за проєкт рішень щодо затвердження результатів конкурсу та переможців завершила засідання, так і не затвердивши результатів конкурсу, за якими детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів для зайняття посади заступника керівника САП.

Сполучені Штати закликали членів комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повернутися до роботи та ухвалити правильне рішення для народу України.

Раніше колишній глава Офісу президента, юрист Андрій Богдан назвав катастрофічною ситуацію, до якої призвело недотримання домовленостей з боку ОП перед Сполученими Штатами стосовно прийняття голови САП.

Також голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що заступник керівника Офісу президента Олег Татаров готує фальшування конкурсу на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.