Російська армія суттєво переважає українську за чисельністю та озброєнням. Та Збройні сили України здатні чинити опір, котрий змусить росіян заплатити за військову агресію життями тисяч своїх бійців.

Про це пише міжнародне агентство Reuters.

За словами західних військових аналітиків, українські війська дуже мотивовані та підготовлені значно краще, ніж у 2014-му році.

При цьому, західні експерти припускають, що Росія може спробувати просунутися на південь і захід від Донбасу, аби прокласти коридор до анексованого Криму. Та навіть така обмежена мета призведе до величезних втрат.

Своєю чергою експерт Стокгольмського міжнародного інституту дослідження миру Саймон Весеман вважає, що “це буде нелегка війна для Росії”. За його словами, “тоді Путіну доведеться виправдовуватися перед власним населенням, тому що як президент Росії Ви щойно понесли 10 тисяч втрат за перші декілька днів”.

“Спробуйте атакувати таку країну, як Україна, з явно протилежним вам населенням, озброєним до зубів, де більшість чоловіків мають хоча б базовий військовий вишкіл. Це Чечня помножена на десять, або Грузія помножена на 30″ – наголошує Весеман.

Водночас старший науковий співробітник центру політики безпеки Стівен Браєн проаналізував, як на хід російсько-української війни може вплинути наявність турецьких бойових безпілотників Bayraktar.

У боротьбі з “Байрактарами” Росія сподівається на мобільну систему протиповітряної оборони “Панцир”. При цьому у Лівії та Сирії вивели з ладу 23 комплекси “Панцир” саме ударами безпілотників.