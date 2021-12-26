Про це пише міжнародне агентство Reuters.
За словами західних військових аналітиків, українські війська дуже мотивовані та підготовлені значно краще, ніж у 2014-му році.
При цьому, західні експерти припускають, що Росія може спробувати просунутися на південь і захід від Донбасу, аби прокласти коридор до анексованого Криму. Та навіть така обмежена мета призведе до величезних втрат.
Своєю чергою експерт Стокгольмського міжнародного інституту дослідження миру Саймон Весеман вважає, що “це буде нелегка війна для Росії”. За його словами, “тоді Путіну доведеться виправдовуватися перед власним населенням, тому що як президент Росії Ви щойно понесли 10 тисяч втрат за перші декілька днів”.
“Спробуйте атакувати таку країну, як Україна, з явно протилежним вам населенням, озброєним до зубів, де більшість чоловіків мають хоча б базовий військовий вишкіл. Це Чечня помножена на десять, або Грузія помножена на 30″ – наголошує Весеман.
Водночас старший науковий співробітник центру політики безпеки Стівен Браєн проаналізував, як на хід російсько-української війни може вплинути наявність турецьких бойових безпілотників Bayraktar.
У боротьбі з “Байрактарами” Росія сподівається на мобільну систему протиповітряної оборони “Панцир”. При цьому у Лівії та Сирії вивели з ладу 23 комплекси “Панцир” саме ударами безпілотників.
“Те, що Москва звернулась до Туреччини через постачання безпілотників Україні, свідчить, що росіяни радше посилюватимуть озброєння бойовиків, ніж наважаться на повномасштабну війну”, – зазначає Браєн у своєму матеріалі в Asia Times.
- Як повідомлялось раніше, Росія готується до потенційного вторгнення в Україну. США поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, включно з картами, які показують нарощування російських військ і артилерії для підготовки до швидкого широкомасштабного прориву в Україну з кількох місць.
- Своєю чергою, уряд Туреччини прокоментував постачання Україні бойових дронів Bayraktar. Там зазначили, що це не має нічого спільного із загостренням конфлікту у регіоні.
- Пізніше Росія заявила про проведення масштабних навчань десантників в анексованому Криму і Краснодарському краї.
- Путін пригрозив, що у разі просування НАТО на схід Росія дасть жорстку відповідь, не виключено, що і з повномасштабним вторгненням в Україну.
- Проте, глава МЗС Литви заявив, що НАТО має негайно озброїти Україну.
- Також міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив про готовність держави передати Україні летальне озброєння через зосередження на кордонах десятків тисяч військовослужбовців РФ.