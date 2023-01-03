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На відео, яке опублікувала Джулія Девіс, “тост” про “розширення РФ” говорить російський комік Євгеній Петросян.

“В уходящем году Запад пытался развалить Россию, даже не подумав о том, что в строении мира Россия – это несущая конструкция. Да, господа. Так что, нравится, не нравится – Россия расширяется”, – наголосив Петросян.

У залі, звісно ж, всі аплодують такому “тосту”, а на сцені продовжується шоу.

“Під час російського новорічного випуску на державному телебаченні вони відкрито звернулися до Заходу: “Подобається нам це чи ні, але Росія розширюється!” Решта кліпу має дати загальне уявлення про настрій у студії” , – прокоментувала епізод Девіс.

Відео Девіс з “Голубого огонька” поділилась також американська телеведуча та письменниця Джемма Форте.

“Це справжні кадри з російського телебачення, люб’язно надані Джулією Девіс. Правильний настрій Голодних ігор!”, – прокоментувала вона російське новорічне свято.

Не оминув увагою відео з російського телебачення і директор Асоціації з контролю над озброєннями та видавець Arms Control Today з 2001 року, а також експерт з нерозповсюдження російської зброї Даріл Кімбалл.

Він зазначив, що поки російські бомби завдають ударів по цивільних цілях України, а російські солдати – щоденно гинуть, кремлівські пропагандисти”святкують цю фарсову феєрію націоналізму та капіталістичної надмірності”.

“Нереально”, – резюмував він.

“Понад 100 000 загиблих російських солдатів і найманців, які воюють у війні на виснаження та скоюють жахливі воєнні злочини – через пропаганду та все для задоволення крихкого его Володимира Путіна. І це російське державне телебачення, поки їхні погано оснащені та навчені війська – в окопах. Божевілля”, – наголосив ветеран армії США Алекс Плітсас.