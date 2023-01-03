Американська колумністка Джулія Девіс, оглядачка російських медіа, опублікувала кадри з російського новорічного шоу "Голубой огоньок", у якому заявили, що начебто "попри намагання Заходу розвалити Росію, вона розширяється". Допис колумністки поширили й інші користувачі, здивовані масштабними гуляннями росіян у той час, коли вони бомблять мирних українців.

Про це повідомляють #Букви.

На відео, яке опублікувала Джулія Девіс, “тост” про “розширення РФ” говорить російський комік Євгеній Петросян.

“В уходящем году Запад пытался развалить Россию, даже не подумав о том, что в строении мира Россия – это несущая конструкция. Да, господа. Так что, нравится, не нравится – Россия расширяется”, – наголосив Петросян.

У залі, звісно ж, всі аплодують такому “тосту”, а на сцені продовжується шоу.

“Під час російського новорічного випуску на державному телебаченні вони відкрито звернулися до Заходу: “Подобається нам це чи ні, але Росія розширюється!” Решта кліпу має дати загальне уявлення про настрій у студії” , – прокоментувала епізод Девіс.

During Russia's New Year special on state TV, they openly addressed the West to say, "Like it or not, Russia is enlarging!" The rest of the clip should give you a general idea as to the mood in the studio. pic.twitter.com/EcBxhEabS0 — Julia Davis (@JuliaDavisNews) January 2, 2023

Відео Девіс з “Голубого огонька” поділилась також американська телеведуча та письменниця Джемма Форте.

“Це справжні кадри з російського телебачення, люб’язно надані Джулією Девіс. Правильний настрій Голодних ігор!”, – прокоментувала вона російське новорічне свято.

Не оминув увагою відео з російського телебачення і директор Асоціації з контролю над озброєннями та видавець Arms Control Today з 2001 року, а також експерт з нерозповсюдження російської зброї Даріл Кімбалл.

Він зазначив, що поки російські бомби завдають ударів по цивільних цілях України, а російські солдати – щоденно гинуть, кремлівські пропагандисти”святкують цю фарсову феєрію націоналізму та капіталістичної надмірності”.

“Нереально”, – резюмував він.

“Понад 100 000 загиблих російських солдатів і найманців, які воюють у війні на виснаження та скоюють жахливі воєнні злочини – через пропаганду та все для задоволення крихкого его Володимира Путіна. І це російське державне телебачення, поки їхні погано оснащені та навчені війська – в окопах. Божевілля”, – наголосив ветеран армії США Алекс Плітсас.