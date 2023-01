Про це повідомляють #Букви.

На відео, яке опублікувала Джулія Девіс, “тост” про “розширення РФ” говорить російський комік Євгеній Петросян.

“В уходящем году Запад пытался развалить Россию, даже не подумав о том, что в строении мира Россия – это несущая конструкция. Да, господа. Так что, нравится, не нравится – Россия расширяется”, – наголосив Петросян.

У залі, звісно ж, всі аплодують такому “тосту”, а на сцені продовжується шоу.

“Під час російського новорічного випуску на державному телебаченні вони відкрито звернулися до Заходу: “Подобається нам це чи ні, але Росія розширюється!” Решта кліпу має дати загальне уявлення про настрій у студії” , – прокоментувала епізод Девіс.

During Russia's New Year special on state TV, they openly addressed the West to say, "Like it or not, Russia is enlarging!" The rest of the clip should give you a general idea as to the mood in the studio. pic.twitter.com/EcBxhEabS0

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) January 2, 2023