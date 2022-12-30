П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко виступив критично щодо статусу Української православної церкви в Україні. Політик зауважив, що зараз вони прислуговують Кремлю, і виправить це лише публічний вихід з-під російського протекторату.

Про це Порошенко розповів в інтерв’ю “5 каналу”.

П’ятий президент наголосив, що не знає такої церкви, як УПЦ – згідно з чинним законодавством, існує український філіал російської православної церкви.

“Це КДБістський притон, який схвалює і благословляє вбивство українців, який є отрутою для будь-якої віруючої людини”, – переконаний політик. Він додав, що в російській церкві “ви Бога не знайдете”.

Порошенко додав, що не вірить тим, хто говорить, що відокремився від промосковської риторики без публічних дій і заяв. Щоб остаточно

“Якщо ви відокремилися, повідомте про це православний світ. Направте всім 15-м православним церквам, що ви більше ніякого відношення до кіріла і московської церкви не маєте”, – сказав він. “Приїдьте на Фанар і задекларуйте, що ви повертаєтеся до світового православ’я. А якщо повертаєтеся, то визнайте Томос, який виданий Вселенським Патріархом… А потім приступіть до переговорів про єдину, соборну Православну Церкву України”.

Тих, хто заважає українізації релігійних представників УПЦ МП, Порошенко закликає передавати компетентним органам – Службі безпеки України.