Про це Порошенко розповів в інтерв’ю “5 каналу”.
П’ятий президент наголосив, що не знає такої церкви, як УПЦ – згідно з чинним законодавством, існує український філіал російської православної церкви.
“Це КДБістський притон, який схвалює і благословляє вбивство українців, який є отрутою для будь-якої віруючої людини”, – переконаний політик. Він додав, що в російській церкві “ви Бога не знайдете”.
Порошенко додав, що не вірить тим, хто говорить, що відокремився від промосковської риторики без публічних дій і заяв. Щоб остаточно
“Якщо ви відокремилися, повідомте про це православний світ. Направте всім 15-м православним церквам, що ви більше ніякого відношення до кіріла і московської церкви не маєте”, – сказав він. “Приїдьте на Фанар і задекларуйте, що ви повертаєтеся до світового православ’я. А якщо повертаєтеся, то визнайте Томос, який виданий Вселенським Патріархом… А потім приступіть до переговорів про єдину, соборну Православну Церкву України”.
Тих, хто заважає українізації релігійних представників УПЦ МП, Порошенко закликає передавати компетентним органам – Службі безпеки України.
- Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) звернувся до президента України Володимира Зеленського, просячи залишити Успенський та Трапезний собори Українській православній церкві Московського патріархату. За словами Павла, 26 грудня директор державного заповідника “Києво-Печерська лавра” заявив йому, що 31 числа закінчується строк оренди Успенського та Трапезного соборів на території Верхньої Лаври.
- Голова Юридичного відділу УПЦ протоієрей Олександр Бахов прокоментував рішення Конституційного суду, згідно з яким УПЦ має вказувати свою приналежність до Росії. Він наголосив, що рішення не передбачає примусової зміни назви.
- Народний депутат з партії “Європейська Солідарність” Ростислав Павленко прокоментував заяву міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка відносно закінчення строку оренди церквою московського патріархату приміщень Києво-Печерської Лаври. Він зазначив, що рішення КСУ зобов’язує усіх, зокрема посадовців та міністрів, іменувати російську церкву відповідно до чинного законодавства.