Відповідна заява опублікована на сайті “Європейської Солідарності”.
У заяві партії підозру Петру Порошенку назвали політично вмотивованою та фейковою та зауважили, що для цього кроку президент України Володимир Зеленський свідомо обрав час, коли п’ятий президент у відрядженні.
Представники партії зауважили, що ця підозра є переслідуванням опозиції, яку Зеленський здійснює замість зміцнення оборони країни.
У заяві нагадали, що саме під час президентства Петра Порошенка створена практично з нуля армія звільнила дві третини Донбасу.
Також, саме п’ятий президент добився отримання безвізу й Томосу, Угоди про асоціацію з Євросоюзом і енергетичної незалежності від Росії, створив міжнародну коаліцію на підтримку України і забезпечив санкції проти Росії.
“Не Порошенко, а Зеленський знімав кіно в Москві і фоткався на Красній площі, коли зелені чоловічки захоплювали Крим.
Не Порошенко, а Зеленський у квітні чотирнадцятого давав корпоратив сепарам у Горлівці.
Не Порошенко, а Зеленський чотири рази ухилявся від повістки, коли син Порошенка служив в армії.
Не Порошенко, а Зеленський грав на роялі, поки армія звільняла дві третини Донбасу.
Не Порошенко, а Зеленський злив Путіну спецоперацію із затримання військових злочинців із групи Вагнера.
Не Порошенко, а Зеленський завозить вугілля з ОРДЛО під виглядом російського на мільярди і мільярди доларів.
Фейкова підозра Порошенку – це ще один дешевий відосик збанкрутілої влади. Це все, що вона може дати замість “кінця епохи бідності”.
– зауважили представники “Європейської Солідарності”.
Вони додали, що чинний президент шукає будь-які шоубізнесові трюки для порятунку своїх рейтингів, які стрімко падають. Для цього з метою відвертання уваги він використовує переслідування опозиції та її лідера, Петра Порошенка.
- Нагадаємо, п’ятому президенту України, лідеру партії “Європейська Солідарність” Петру Порошенку оголосили підозру у держзраді.
- Адвокат Ілля Новіков заявив, що Петра Порошенка звинувачують “у сприянні терористичної організації та державній зраді” для того, щоб потім ввести проти нього санкції РНБО.
- Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що п’ятий президент повернеться в Україну та не буде ховатися.
- Про аналогічну підозру ексміністру Демчишину, що з нею не так і чому Володимиру Зеленському варто починати хвилюватися, читайте у матеріалі.
- 16 листопада адвокати Порошенка заявили про підготовку нової підозри та наголосили, що справа – сфабрикована.