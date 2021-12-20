Партія "Європейська Солідарність" опублікувала заяву стосовно підозри, оголошеної п'ятому президенту України, лідеру партії "ЄС" Петру Порошенку, в якій його звинувачують "у сприянні терористичної організації та державній зраді".

Відповідна заява опублікована на сайті “Європейської Солідарності”.

У заяві партії підозру Петру Порошенку назвали політично вмотивованою та фейковою та зауважили, що для цього кроку президент України Володимир Зеленський свідомо обрав час, коли п’ятий президент у відрядженні.

Представники партії зауважили, що ця підозра є переслідуванням опозиції, яку Зеленський здійснює замість зміцнення оборони країни.

У заяві нагадали, що саме під час президентства Петра Порошенка створена практично з нуля армія звільнила дві третини Донбасу.

Також, саме п’ятий президент добився отримання безвізу й Томосу, Угоди про асоціацію з Євросоюзом і енергетичної незалежності від Росії, створив міжнародну коаліцію на підтримку України і забезпечив санкції проти Росії.

“Не Порошенко, а Зеленський знімав кіно в Москві і фоткався на Красній площі, коли зелені чоловічки захоплювали Крим. Не Порошенко, а Зеленський у квітні чотирнадцятого давав корпоратив сепарам у Горлівці. Не Порошенко, а Зеленський чотири рази ухилявся від повістки, коли син Порошенка служив в армії. Не Порошенко, а Зеленський грав на роялі, поки армія звільняла дві третини Донбасу. Не Порошенко, а Зеленський злив Путіну спецоперацію із затримання військових злочинців із групи Вагнера. Не Порошенко, а Зеленський завозить вугілля з ОРДЛО під виглядом російського на мільярди і мільярди доларів. Фейкова підозра Порошенку – це ще один дешевий відосик збанкрутілої влади. Це все, що вона може дати замість “кінця епохи бідності”. – зауважили представники “Європейської Солідарності”.

Вони додали, що чинний президент шукає будь-які шоубізнесові трюки для порятунку своїх рейтингів, які стрімко падають. Для цього з метою відвертання уваги він використовує переслідування опозиції та її лідера, Петра Порошенка.