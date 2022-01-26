Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Російську Федерацію відмовитися від агресивних дій та вивести війська з України. Він наголосив, що настав критичний момент для євроатлантичної безпеки.

Про це він заявив під час брифінгу.

Генсек НАТО зауважив, що РФ має відмовитись від ворожості щодо України та підтвердив, що Альянс передав Росії відповідь на “гарантії безпеки”.

“Ми ясно дали зрозуміти, що не підемо на компроміс щодо права нації на вибір власного шляху. НАТО поважає рішення країн вступати в альянси або ні. Такі рішення повинні ухвалюватися у консенсусі та з урахуванням бажання самої країни”, – заявив Столтенберг.

Він зазначив, що наразі настав критичний момент для євроатлантичної безпеки, адже Росія продовжує нарощувати військові сили навколо України. Столтенберг закликав РФ до негайної деескалації ситуації.

“Росія має вивести війська з України, Грузії та Молдови, де вони розміщуються без згоди цих країн”, – наголосив генсек НАТО.

НАТО пропонує Росії відновити діалог щодо військових навчань, контролю над озброєнням та ядерною зброєю.

“НАТО підготувало відповідь для Росії. Ми зробили це паралельно із США. Ми готові вислухати питання, які турбують Росію та вести діалог ґрунтуючись виключно на принципах європейської безпеки”, – заявив Столтенберг.

При цьому він зазначив, що досі залишається можливість дипломатичного вирішення конфлікту, адже НАТО є оборонним Альянсом. Проте, зауважив, що ніхто наївно не сприймає нинішню ситуацію, тому боєздатність сил Альянсу підвищена, а його присутність у регіонах Балтійського та Чорного морів посилюється.