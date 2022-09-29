П'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав світову спільноту у відповідь на погрози РФ щодо використання ядерної зброї посилити тиск на Росію та надати Україні більше допомоги.

Про це політик заявив в ефірі MSNBC.

Петро Порошенко прокоментував шантаж президента РФ Володимира Путіна та його режиму щодо потенційного використання ядерної зброї у війні проти України. П’ятий президент наголосив, що такі заяви лише підтверджують необхідність єднатися перед загрозою режиму Кремля. Зокрема, західні партнери повинні передати українській армії потужнішу зброю для боротьби з окупантами.

“Якщо ми будемо тримати єдність, якщо ми будемо сильними, то сила – це саме та мова, яку розуміє Путін. Якщо буде єдність і солідарність з Україною, якщо ми отримаємо більше зброї від наших західних союзників, це точно приведе до результатів”, – констатує Петро Порошенко.

Він додав, що Путіна потрібно сприймати серйозно, його слова та дії повинні спонукати до нових кроків із посилення тиску на нього. Зокрема, політик наголосив на необхідності постачання потужнішої зброї, введенні ембарго та нових санкцій.

“Після всіх подій останніх днів нам обов’язково потрібно мати доступ до реактивних винищувачів, до зенітних ракет. І саме F-16 однозначно дасть ефект і припинить російську присутність в українському небі”, – стверджує Петро Порошенко.