Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що сьогоднішня ракетна атака РФ по Києву під час візиту до столиці африканської делегації – це послання Африці, що Росія хоче більше війни, а не миру.

Джерело: Дмитро Кулеба у Twitter.

“Путін “зміцнює довіру”, завдавши найбільшого ракетного удару по Києву за останні тижні саме під час візиту африканських лідерів до нашої столиці. Російські ракети – це меседж Африці: Росія хоче більше війни, а не миру”, – написав очільник МЗС України.

Зазначимо, що сьогодні, 16 червня, близько 11 години війська РФ розпочали ракетний обстріл України. Низку ракет було випущено на Київ.

Під час обстрілу російські окупанти випустили по Україні як крилаті, так і балістичні ракети, а також розвідувальні дрони.

Силами та засобами ППО, попередньо, збито 6 балістичних ракет “Кинджал” та 6 крилатих ракет “Калібр”, а також два БпЛА.

Водночас скільки всього було запущено ворожих ракет, поки що не повідомляється.