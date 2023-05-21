У США протягом 15 років спостерігали за 3 200 жінками, аби дослідити зв'язок між їхнім віком та сексуальним інтересом. Дослідники виявили, що думка, що жінки втрачають інтерес до сексу, коли вони досягають середнього віку та пізніше, — міф.

Про це повідомило CNN.

Докторка Холлі Томас, провідна авторка анотації, представленої під час віртуальної щорічної зустрічі Північноамериканського товариства менопаузи у вересні 2020 року, заявляла, що близько чверті жінок вважають секс дуже важливим незалежно від віку.

Подібні дослідження надають важливу інформацію медичних послуг, які в іншому випадку можуть вважати ослаблення сексуального бажання жінки як природну частину старіння. Попередні дослідження свідчили, що жінки, як правило, втрачають інтерес до сексу з віком, але лікарі жіночого здоров’я вказували на те, що таке ставлення не збігається з реальністю, яку вони бачать.

У “Дослідженні здоров’я жінок у всій країні” або SWAN виявили три чіткі шляхи уявлення жінок про важливість сексу:

Близько 28% жінок менше цінували секс у середньому віці.

Близько 27% заявили, що секс залишається дуже важливим протягом 40, 50 і 60 років.

48% вони цінували здорове статеве життя, коли вступили в період менопаузи, але поступово втратили інтерес до 50-60 років.

Фаубіон, який є директором Центру жіночого здоров’я клініки Майо, вказав, що у різному віці секс має інший вигляд. Дослідження показало, що зазвичай жінки, які вище цінували секс, були більш освіченими, менш депресивними, і відчували більше сексуального задоволення до досягнення середнього віку.

“Жінки, які отримували більше задоволення від сексу, коли їм було за 40 років, з більшою ймовірністю продовжуватимуть високо цінувати секс, коли вони стануть старшими”, — сказав дослідник.

Також на сексуальне бажання впливають соціально-економічні фактори. Наприклад, високоосвічені жінки можуть мати вищі доходи та почуватися більш стабільними у своєму житті з меншим стресом. Тобто тоді людина має більше можливостей, щоб зробити секс пріоритетом, оскільки вона менше турбується про інші речі.

Дослідження виявило ще один фактор — расова та етнічна приналежність. Утім йдеться саме про соціокультурні фактори, ніж будь-який біологічний. Наприклад, афроамериканки частіше казали, що секс є важливим для них протягом середнього віку, тоді як китаянки та японки частіше оцінювали секс як маловажливий протягом середнього віку.

На думку експертів, існує ряд емоційних, фізичних і психологічних факторів, які можуть вплинути на ставлення жінки до сексу. Більшість можна розділити на чотири категорії:

Захворювання , коли жінки входять у період менопаузи у віці 40-50 років. Під час цього процесу вони починають відчувати гормональні зміни, які можуть призвести до того, що секс стає менш задоволеним або навіть болісним. Зокрема зменшення рівня естрогену призводить до того, що тканини вульви та піхви стають тоншими, сухішими та легше ламаються, утворюються синці чи подразнення. У зв’язку з цим збудження може ускладнюватися. Також інші ознаки менопаузи можуть впливати на настрій і якість сну, що призводить до втоми, тривоги, дратівливості, “туману в мозку” та депресії.

, коли жінки входять у період менопаузи у віці 40-50 років. Під час цього процесу вони починають відчувати гормональні зміни, які можуть призвести до того, що секс стає менш задоволеним або навіть болісним. Зокрема зменшення рівня естрогену призводить до того, що тканини вульви та піхви стають тоншими, сухішими та легше ламаються, утворюються синці чи подразнення. У зв’язку з цим збудження може ускладнюватися. Також інші ознаки менопаузи можуть впливати на настрій і якість сну, що призводить до втоми, тривоги, дратівливості, “туману в мозку” та депресії. Психічні та емоційні чинники. Випадки сексуального чи фізичного насильства, боротьба зі зловживанням психоактивними речовинами та депресією, тривога та стрес є основними причинами в цій категорії. Під час дослідження не враховували тривогу, але жінки з більшою кількістю симптомів депресії набагато рідше вважали секс пріоритетом у житті. Ще на зниження лібідо впливають побічні ефекти багатьох антидепресантів, призначених для лікування депресії.

Випадки сексуального чи фізичного насильства, боротьба зі зловживанням психоактивними речовинами та депресією, тривога та стрес є основними причинами в цій категорії. Під час дослідження не враховували тривогу, але жінки з більшою кількістю симптомів депресії набагато рідше вважали секс пріоритетом у житті. Ще на зниження лібідо впливають побічні ефекти багатьох антидепресантів, призначених для лікування депресії. Партнери: жінки середнього віку також можуть зіткнутися з драматичними або тривожними змінами у своєму романтичному житті, які можуть серйозно вплинути на їхній інтерес до сексу. Наприклад, у партнера можуть з’явитися проблеми зі здоров’ям або під час стосунків могли бути злети та падіння, які можуть вплинути на те, як жінка ставиться до інтимності з другою половинкою тощо. Також не виключено випадки розлучення або смерті.

жінки середнього віку також можуть зіткнутися з драматичними або тривожними змінами у своєму романтичному житті, які можуть серйозно вплинути на їхній інтерес до сексу. Наприклад, у партнера можуть з’явитися проблеми зі здоров’ям або під час стосунків могли бути злети та падіння, які можуть вплинути на те, як жінка ставиться до інтимності з другою половинкою тощо. Також не виключено випадки розлучення або смерті. Соціальні звичаї. Суспільство напряму впливає на ставлення жінки до сексу: релігійні, культурні та сімейні цінності, пов’язані з цією темою, можуть відігравати велику роль у сексуальній легкості та задоволенні.

“Попередні дослідження показали, що жінки часто не вагаються звертатися до своїх лікарів, можливо, тому, що вони збентежені або вважають це частиною нормального старіння, і не думають, що варто згадувати про це”, — підкреслив дослідник.

У підсумку дослідження підкреслили, що жінки повинні поговорити зі своїми лікарями, якщо вони хвилюються щодо свого сексуального здоров’я.

“Це важлива частина життя, і є рішення для жінок, які борються з цим”, — резюмували вчені.