Про це він розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Андрій Богдан поділився спогадами, як перед виборами у 2019 році привів до штабу “Слуг народу” Сергія Лещенка, назвавши той випадок “своїм гріхом”. Тоді він Лещенка представив перед Зеленським як “вухо” деяких посольств. Його взяли за те, що він міг донести потрібну думку.

“Потім, після виборів, він [Лещенко] образився, що ми не взяли його в народні депутати від “Слуги народу”, – розповів Богдан.

Колишній очільник ОП пояснив, що Сергія Лещенка не взяли, тому що він був уже пов’язаний з минулою владою (він – народний депутат України VIII скликання від партії “Блок Петра Порошенка”). А у 2019 році набирали у пропрезидентську партію людей за принципом “нові обличчя” – тому Лещенко туди ніяк не годився.

“Ну, він там щось образився, про нього всі забули… Я повернув його назад: “Що ти хочеш?” – “УЗ хочу” [відповідь Лещенка]. – “Ну, то йди на УЗ, борися з корупцією“. Ну, і де Сірьожа Лещенко в інформаційному просторі? Що за потяг стріляти собі в ногу? Мазохісти якісь!“, – обурився Андрій Богдан.