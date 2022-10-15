Про це йдеться на офіційному сайті президента України.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову в режимі відеозв’язку з новою президенткою Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір’яною Еггер.

Під час розмови Мір’яна Еггер зробила акцент на важливості того, щоб співробітники МКЧХ мали доступ до військовополонених, зокрема в Оленівці.

“Це – мій пріоритет. І ми продовжуватимемо вимагати отримання доступу”, – наголосила президент Червоного Хреста.

Натомість Андрій Єрмак зауважив, що сьогодні ситуація з порушенням прав людини на окупованих територіях України є такою, якої Європа й світ не бачили протягом десятиліть. Зокрема, це стосується й поводження з полоненими українськими військовими та цивільними у місцях утримання.

Крім того, керівник Офісу президента України закликав Мір’яну Еггер зробити все можливе для направлення місії Червоного Хреста до колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області, де наприкінці липня внаслідок терористичного обстрілу з боку російських окупантів було вбито понад 50 захисників України.

Також він переконаний, що 17 жовтня представники Червоного Хреста мають прибути на лінію розмежування на сході України, адже це стало б дуже важливим кроком.

За його словами, Україна зі свого боку готова всіляко сприяти такій місії.

Варто зазначити, що нещодавно у Міжнародному комітеті Червоного Хреста (МКЧХ) заявили, що готові відправитись у тимчасово окуповану Оленівку Донецької області, де було вбито понад 50 українських військовополонених.

У комітеті зазначили, що “працюють з лютого, аби отримати доступ до перевірки умов утримання та поводження з військовополоненими й інформувати сім’ї про стан їхніх близьких”, при цьому додавши, що “ми не можемо силою потрапити в місце утримання під вартою, куди нас не впустили”.

Також в МКЧХ нагадали, що всі держави взяли на себе зобов’язання поважати Женевські конвенції. У такий спосіб, надання МКЧХ доступу до військовополонених є юридичним обов’язком.