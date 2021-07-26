Німецькі гімнастки виступили на Олімпійських іграх у Токіо в закритих комбінезонах й відмовилися від традиційних трико. Таким чином спортсменки висловили протест проти сексуалізації цього виду спорту.

Про це пише The Washington Post.

Відомо, що німкені Елізабет Зайц, Кім Буї, Сара Восс та Пауліне Шефер вийшли у комбінезонах на змагання у неділю, 25 липня. Вони обрали одяг, що закриває ноги.

“Ми хочемо показати, що гімнастика є прекрасною, незалежно від того, у що вдягнуті гімнастки. Найважливіше, щоб вони почувалися комфортно”, – заявила Зайц.

Німкені назвали свою ініціативу “Це мій вибір”. Вони хочуть, щоб їхня ідея стала ще популярнішою після Олімпіади в Токіо.

Гімнастки зазначили, що мають право обирати, у чому виступати на змаганнях та тренуватися. Вперше німецькі гімнастки виступили у спортивних комбінезонах на Чемпіонаті Європи у Базелі у квітні.

Додамо, що таку форму спортивного одягу для гімнасток офіційно дозволили у 2009 році. Проте її активно використовували лише спортсменки-мусульманки через релігійні погляди.

Чоловіки-гімнасти виступають у вільних шортах або довгих штанах, в залежності від дисципліни, в якій вони змагаються. Жінки-гімнастки протягом багатьох десятиліть обирають купальники, обрізані високо до стегон.