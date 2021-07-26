Про це пише The Washington Post.
Відомо, що німкені Елізабет Зайц, Кім Буї, Сара Восс та Пауліне Шефер вийшли у комбінезонах на змагання у неділю, 25 липня. Вони обрали одяг, що закриває ноги.
“Ми хочемо показати, що гімнастика є прекрасною, незалежно від того, у що вдягнуті гімнастки. Найважливіше, щоб вони почувалися комфортно”, – заявила Зайц.
Німкені назвали свою ініціативу “Це мій вибір”. Вони хочуть, щоб їхня ідея стала ще популярнішою після Олімпіади в Токіо.
Гімнастки зазначили, що мають право обирати, у чому виступати на змаганнях та тренуватися. Вперше німецькі гімнастки виступили у спортивних комбінезонах на Чемпіонаті Європи у Базелі у квітні.
Додамо, що таку форму спортивного одягу для гімнасток офіційно дозволили у 2009 році. Проте її активно використовували лише спортсменки-мусульманки через релігійні погляди.
Чоловіки-гімнасти виступають у вільних шортах або довгих штанах, в залежності від дисципліни, в якій вони змагаються. Жінки-гімнастки протягом багатьох десятиліть обирають купальники, обрізані високо до стегон.
- Олімпійські ігри в Токіо є важливим етапом у гендерній сфері: жінки вперше представляють майже половину спортсменів. Та це не означає, що всі учасниці “на полі” в однакових умовах. Так, олімпійські правила часто не враховують природу чорношкірих жінок.
- Раніше жіноча збірна Норвегії вийшла на гру в шортах, хоча за правилами повинна виступати в бікіні. Команді виписали штраф в розмірі 1500 євро.
- Американська співачка Аліша Бет Мур, відома під псевдонімом Pink, висловила слова підтримки норвезьким спортсменкам, які виступили проти правил спортивної екіпіровки, які вони порушили під час матчу олімпійського турніру з пляжного гандболу.