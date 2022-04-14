Спеціаліста цитує британське видання The Guardian.
Зокрема, Хеміш де Бреттон-Гордон наголошує, що не варто забувати про те, що на території заблокованого Маріуполя все ще зберігається чимало хімічних речовин. Є ймовірність, що один із таких резервуарів було пошкоджено під час боїв.
“Існує велика ймовірність того, що насправді те, що сталося, було викидом токсичних промислових хімікатів. Я знаю, що український уряд був дуже стурбований металургійним заводом у Маріуполі, де точаться бої. А там зберігається багато токсичних хімічних речовин, таких як хлор і аміак. Якби це було атаковано та підірвано, це могло б спровокувати викид цих токсичних хімікатів, і деякі симптоми, які ми бачимо, можуть бути респіраторними симптомами від чогось на кшталт хлору чи аміаку. Ця речовина дуже нестійка і дуже швидко зникає”, – розповів експерт.
Однак, він абсолютно не заперечує, що Росія може використовувати хімічну зброю та має потенційні плани на це.
“Я розмовляю з вами із Солсбері, де, як відомо, чотири роки тому сталася велика атака російськими нервово-паралітичними речовинами. І ми бачили, як сирійський режим часто використовував хімічну зброю в Сирії, яка є надзвичайно блискучою зброєю. Якщо у вас немає моралі чи скрупульозності, ви б використали їх. Чотирирічну облогу Алеппо, що не схоже на Маріуполь, було прорвано за 13 днів бомбами з хлором. Так що це викликає величезне занепокоєння”, – заявив Хеміш де Бреттон-Гордон.
Він додав, що весь світ був свідком розгрому Росії на півночі України. І зараз, коли наближається новий етап війни, росіяни не можуть допустити ще такого провалу на Донбасі. Якщо до цього буде наближатися, режим РФ може піти на будь-які види зброї, і зокрема – на хімічну.
- Нагадаємо, сьогодні – 50-й день з початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Отримавши неочікуваний спротив і втрати як технічної, так і живої сили, російський режим вирішив змінити цілі та напрямки своїх атак.
- Міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що “всі варіанти” відповіді на застосування хімічної зброї з боку РФ у Маріуполі, якщо інформація про це підтвердиться, вже напрацьовано.
- Очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс зреагувала на повідомлення щодо можливого застосування російськими військами хімічної зброї у Маріуполі.
- Відомо, що після переговорів між прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та Президентом України Володимиром Зеленським у Києві, лідери держав домовилися про нове постачання зброї для ЗСУ.
- Раніше британська розвідка повідомила, що РФ, ймовірно, має намір застосувати фосфорні бомби з метою прискорити процес взяття Маріуполя під свій контроль.