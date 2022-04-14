Експерт з хімічної та біологічної зброї Хеміш де Бреттон-Гордон поділився своєю гіпотезою щодо ймовірного використання російською стороною хімічної зброї в Маріуполі проти цивільних і військових. На його думку, це могли бути токсичні промислові хімікати.

Спеціаліста цитує британське видання The Guardian.

Зокрема, Хеміш де Бреттон-Гордон наголошує, що не варто забувати про те, що на території заблокованого Маріуполя все ще зберігається чимало хімічних речовин. Є ймовірність, що один із таких резервуарів було пошкоджено під час боїв.

“Існує велика ймовірність того, що насправді те, що сталося, було викидом токсичних промислових хімікатів. Я знаю, що український уряд був дуже стурбований металургійним заводом у Маріуполі, де точаться бої. А там зберігається багато токсичних хімічних речовин, таких як хлор і аміак. Якби це було атаковано та підірвано, це могло б спровокувати викид цих токсичних хімікатів, і деякі симптоми, які ми бачимо, можуть бути респіраторними симптомами від чогось на кшталт хлору чи аміаку. Ця речовина дуже нестійка і дуже швидко зникає”, – розповів експерт.

Однак, він абсолютно не заперечує, що Росія може використовувати хімічну зброю та має потенційні плани на це.

“Я розмовляю з вами із Солсбері, де, як відомо, ​​чотири роки тому сталася велика атака російськими нервово-паралітичними речовинами. І ми бачили, як сирійський режим часто використовував хімічну зброю в Сирії, яка є надзвичайно блискучою зброєю. Якщо у вас немає моралі чи скрупульозності, ви б використали їх. Чотирирічну облогу Алеппо, що не схоже на Маріуполь, було прорвано за 13 днів бомбами з хлором. Так що це викликає величезне занепокоєння”, – заявив Хеміш де Бреттон-Гордон.

Він додав, що весь світ був свідком розгрому Росії на півночі України. І зараз, коли наближається новий етап війни, росіяни не можуть допустити ще такого провалу на Донбасі. Якщо до цього буде наближатися, режим РФ може піти на будь-які види зброї, і зокрема – на хімічну.