Про це повідомляє незалежне ізраїльське видання The Jewish Journal.

Збройні сили України від 24 лютого захищаються проти неспровокованої військової агресії РФ, яка є продовженням анексії Криму у 2014 році та активної участі у війні на Донбасі. Президент Володимир Путін виправдовує напад тим, що, нібито, український уряд залучений до злочинів проти людяності та геноциду. У такий спосіб російська пропаганда представляє українських лідерів як нацистів і фашистів, яких треба “денацифікувати”.

Дослідники, що підписали лист, вивчають історію фашизму, нацизму та увічнення пам’яті їх жертв. Багато з діячів залучені до боротьби проти наступників цих порочних режимів та тих, хто намагається заперечувати або замовчувати їхні злочини.

“Ми рішуче відкидаємо цинічне знущання російського режиму з терміну “геноцид”, зловживання пам’яттю про Другу світову війну та Голокост та спроби прирівняти українську державу до нацистського режиму, щоб виправдати право на агресію з боку Росії. Така риторика не підтверджується жодними фактами, це морально огидно і глибоко образливо для пам’яті мільйонів жертв нацизму і тих, хто мужньо боровся проти нього, зокрема для російських та українських воїнів Червоної армії”, — зауважили в повідомленні.
Ізраїльські вчені зазначили, що не ідеалізують українське суспільство та державу. Вони визнають, що в нашій країни є радикальні елементи та групи, які схвалюють насильство та ксенофобію в Україні. Проте російська агресія не виправдано пропагує хибне трактування, яке відкидає правдивий погляд на темні сторони нашої болючої та складної історії.
“У цей критичний момент ми разом стоїмо за вільну, незалежну та демократичну Україну і рішуче відкидаємо зловісне спотворення російським урядом історії Другої світової війни, щоб виправдати власне насильство“, — резюмували вчені.