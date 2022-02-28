Про це повідомляє незалежне ізраїльське видання The Jewish Journal.

Збройні сили України від 24 лютого захищаються проти неспровокованої військової агресії РФ, яка є продовженням анексії Криму у 2014 році та активної участі у війні на Донбасі. Президент Володимир Путін виправдовує напад тим, що, нібито, український уряд залучений до злочинів проти людяності та геноциду. У такий спосіб російська пропаганда представляє українських лідерів як нацистів і фашистів, яких треба “денацифікувати”.

Дослідники, що підписали лист, вивчають історію фашизму, нацизму та увічнення пам’яті їх жертв. Багато з діячів залучені до боротьби проти наступників цих порочних режимів та тих, хто намагається заперечувати або замовчувати їхні злочини.