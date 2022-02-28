Про це повідомляє незалежне ізраїльське видання The Jewish Journal.
Збройні сили України від 24 лютого захищаються проти неспровокованої військової агресії РФ, яка є продовженням анексії Криму у 2014 році та активної участі у війні на Донбасі. Президент Володимир Путін виправдовує напад тим, що, нібито, український уряд залучений до злочинів проти людяності та геноциду. У такий спосіб російська пропаганда представляє українських лідерів як нацистів і фашистів, яких треба “денацифікувати”.
Дослідники, що підписали лист, вивчають історію фашизму, нацизму та увічнення пам’яті їх жертв. Багато з діячів залучені до боротьби проти наступників цих порочних режимів та тих, хто намагається заперечувати або замовчувати їхні злочини.
“Ми рішуче відкидаємо цинічне знущання російського режиму з терміну “геноцид”, зловживання пам’яттю про Другу світову війну та Голокост та спроби прирівняти українську державу до нацистського режиму, щоб виправдати право на агресію з боку Росії. Така риторика не підтверджується жодними фактами, це морально огидно і глибоко образливо для пам’яті мільйонів жертв нацизму і тих, хто мужньо боровся проти нього, зокрема для російських та українських воїнів Червоної армії”, — зауважили в повідомленні.
“У цей критичний момент ми разом стоїмо за вільну, незалежну та демократичну Україну і рішуче відкидаємо зловісне спотворення російським урядом історії Другої світової війни, щоб виправдати власне насильство“, — резюмували вчені.
- Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про орієнтовні втрати загарбника станом на 28 лютого. Армія РФ продовжує зазнавати великих втрат особового складу та техніки.
- Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство в Європейському Союзі. Її надіслали головуючому в Раді ЄС президенту Франції Емманюелю Макрону.
- Європарламентарі направили лист, підписаний понад 100 членами Європейського парламенту, до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, президента Європейської ради Шарля Мішеля та Верховного представника Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, закликаючи додати санкції за корупцію до “акту Магнітського”.
- Також у Швейцарії ухвалили рішення запровадити пакет санкцій проти Російської Федерації, яка розпочала війну проти України. Варто зазначити, що раніше Швейцарія не вдавалась до таких кроків.