Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван вважає, що Росія може у будь-який день почати відкрите вторгнення в Україну. Проте, додав американський чиновник, Москва все ще має можливість вибрати дипломатичний шлях.

Про це йдеться у матеріалі британського агентства Reuters.

“Перед нами вікно можливостей. У будь-який день Росія може розпочати військові дії проти України. Це може статись через декілька днів або ж через декілька тижнів. Проте у Росії є можливість відмовитись від шляху війни та вибрати дипломатію”, – розповів Салліван в ефірі програми “Fox News Sunday”.

За словами Джейка Саллівана, окрім військового вторгнення Росія може атакувати Україну і за допомогою інших шляхів. До прикладу – анексувавши окуповану частину Донецької та Луганської областей або ж розпочавши нові кібератаки.

“Росія може почати уже в понеділок чи у будь-який інший день тижня”, – розповів радник президента США Джо Байдена.

Окрім цього, в ефірі програми “This Week” на телеканалі ABC Джейк Салліван розповів, що вірогідність військово вторгнення Росії в Україну достатньо висока.