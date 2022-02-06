Про це йдеться у матеріалі британського агентства Reuters.
“Перед нами вікно можливостей. У будь-який день Росія може розпочати військові дії проти України. Це може статись через декілька днів або ж через декілька тижнів. Проте у Росії є можливість відмовитись від шляху війни та вибрати дипломатію”, – розповів Салліван в ефірі програми “Fox News Sunday”.
За словами Джейка Саллівана, окрім військового вторгнення Росія може атакувати Україну і за допомогою інших шляхів. До прикладу – анексувавши окуповану частину Донецької та Луганської областей або ж розпочавши нові кібератаки.
“Росія може почати уже в понеділок чи у будь-який інший день тижня”, – розповів радник президента США Джо Байдена.
Окрім цього, в ефірі програми “This Week” на телеканалі ABC Джейк Салліван розповів, що вірогідність військово вторгнення Росії в Україну достатньо висока.
“У будь-який день. Чи завтра, чи через декілька тижнів. Він (президент РФ Володимир Путін) розгорнув війська біля України, щоб мати змогу атакувати в будь-який момент”, – вважає Салліван.
- Нагадаємо, заступниця радника Білого дому з питань національної безпеки з кіберзагроз Енн Нойбергер заявила, що Російська Федерація може влаштувати кібератаки проти українських ресурсів перед ймовірним початком нового нападу.
- Раніше The New York Times опублікувало статтю про те, що наразі Росія все ще не готова здійснити повномасштабне вторгнення на територію України, одначе перекинуті на територію Кримського півострова 10 000 військових свідчать про те, що агресор знаходиться на завершальному етапі підготовки та зможе здійснити наступ, як тільки буде відповідна команда.
- Відомо також, що Білорусь розгорнула війська за 50 км до кордону України.