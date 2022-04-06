«Це може тривати довго, багато місяців або навіть років», – Столтенберг про війну в Україні

Хоча РФ наразі зосереджує свій наступ на Східній Україні, НАТО не побачило "ніяких ознак" того, що мета Путіна контролювати всю країну змінилася. Тож війна може тривати місяцями, або й роками.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє американський телеканал CNN.

Виступаючи перед журналістами перед зустріччю міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі, Столтенберг попередив, що війна в Україні може тривати роками.

“Ми не бачили жодних ознак того, що Путін змінив свої амбіції контролювати всю Україну, а також переписати міжнародний порядок, тому ми повинні бути готові до довгого періоду. Ми маємо бути реалістами та усвідомлювати, що це може тривати багато місяців або навіть років”, – зазначив генсекретар НАТО.

Своєю чергою, міністри закордонних справ країн НАТО зустрічаються 6 та 7 березня, аби обговорити посилення підтримки України.

Київ закликає спорядити танки та винищувачі, попри те озброєння, що вже надає Захід.

“Я не буду вдаватися в усі деталі того, яке саме озброєння надають союзники, але я можу сказати, що сукупність того містить деякі важчі системи в поєднанні з легшими системами”, – зауважив Столтенберг.

Водночас він попередив, що війна в Україні матиме довгострокові наслідки для безпеки Європи, незалежно від того, коли вона закінчиться.