російсько-українська війна
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«Це може тривати довго, багато місяців або навіть років», – Столтенберг про війну в Україні

Хоча РФ наразі зосереджує свій наступ на Східній Україні, НАТО не побачило "ніяких ознак" того, що мета Путіна контролювати всю країну змінилася. Тож війна може тривати місяцями, або й роками.

Середа, 6 квітня 2022, 22:53
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Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє американський телеканал CNN.

Виступаючи перед журналістами перед зустріччю міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі, Столтенберг попередив, що війна в Україні може тривати роками.

“Ми не бачили жодних ознак того, що Путін змінив свої амбіції контролювати всю Україну, а також переписати міжнародний порядок, тому ми повинні бути готові до довгого періоду. Ми маємо бути реалістами та усвідомлювати, що це може тривати багато місяців або навіть років”, – зазначив генсекретар НАТО.

Своєю чергою, міністри закордонних справ країн НАТО зустрічаються 6 та 7 березня, аби обговорити посилення підтримки України.

Київ закликає спорядити танки та винищувачі, попри те озброєння, що вже надає Захід.

“Я не буду вдаватися в усі деталі того, яке саме озброєння надають союзники, але я можу сказати, що сукупність того містить деякі важчі системи в поєднанні з легшими системами”, – зауважив Столтенберг.

Водночас він попередив, що війна в Україні матиме довгострокові наслідки для безпеки Європи, незалежно від того, коли вона закінчиться.

“Ми бачили готовність Путіна використовувати військову силу для досягнення своїх цілей. І це змінило реальність безпеки в Європі на багато-багато років”, – резюмував генсек.

Теги: Єнс Столтенберг, НАТО, прогнози Заходу, російсько-українська війна

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