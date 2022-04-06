«Це може тривати довго, багато місяців або навіть років», – Столтенберг про війну в Україні

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє американський телеканал CNN.
Виступаючи перед журналістами перед зустріччю міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі, Столтенберг попередив, що війна в Україні може тривати роками.
“Ми не бачили жодних ознак того, що Путін змінив свої амбіції контролювати всю Україну, а також переписати міжнародний порядок, тому ми повинні бути готові до довгого періоду. Ми маємо бути реалістами та усвідомлювати, що це може тривати багато місяців або навіть років”, – зазначив генсекретар НАТО.
Своєю чергою, міністри закордонних справ країн НАТО зустрічаються 6 та 7 березня, аби обговорити посилення підтримки України.
Київ закликає спорядити танки та винищувачі, попри те озброєння, що вже надає Захід.
“Я не буду вдаватися в усі деталі того, яке саме озброєння надають союзники, але я можу сказати, що сукупність того містить деякі важчі системи в поєднанні з легшими системами”, – зауважив Столтенберг.
Водночас він попередив, що війна в Україні матиме довгострокові наслідки для безпеки Європи, незалежно від того, коли вона закінчиться.
“Ми бачили готовність Путіна використовувати військову силу для досягнення своїх цілей. І це змінило реальність безпеки в Європі на багато-багато років”, – резюмував генсек.
- Нагадаємо, Чеська республіка після консультацій з країнами НАТО відправляє в Україну партію наступальної техніки, зокрема танки та БМП.
- Раніше німецький уряд дозволив Чехії передати Україні бойові машини піхоти PbV-501, які офіційна Прага викупила наприкінці 90-х років.
- Також Австралія готує для України нову партію військової допомоги для протистояння російській агресії. Серед заявленого — бронетехніка місцевого виробництва.
- Естонія також вже спорядила до України партію летальної зброї, зокрема гаубиці та гармати, для захисту від російського нападу.