«Це можна кваліфікувати тільки як замах на вбивство»: в ОПУ відреагували на обстріл автівки Шефіра

В Офісі президента вважають обстріл автомобіля першого помічника президента Сергія Шефіра нічим іншим, як замахом на вбивство.

Про це у коментарі #Буквам повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Як повідомляли, сьогодні близько 10-ї години ранку, неподалік села Лісники, що в Києво-Святошинському районі, обстріляли машину першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

Подоляк натякнув, що в ОПУ замах на Шефіра пов’язують із деякими олігархічними та кримінальними угрупованнями, але не конкретизував.

“Жодні злочинні дії не допоможуть кримінальним, олігархічним та будь-яким іншим угрупованням змінити політику, направлену на детінізацію та реформування управління державою. Сьогодні був обстріляний автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра, тяжко поранений його водій, всього в машину потрапило понад 10 куль. Це можна кваліфікувати тільки як замах на вбивство. Наголошуємо, що нападника обов’язково буде притягнуто до відповідальності разом із замовниками, хто б ними не був”, – зазначив Подоляк.

За його словами, зараз правоохоронці проводять усі необхідні заходи для затримання злочинця та його можливих спільників. У Київській області оголошено план “Перехоплення”.

“Вже не перший місяць бачимо вкрай агресивну антидержавну кампанію тих, хто об’єднався для збереження старих олігархічних правил функціонування держави й для збереження залежності влади від напівкримінальних економічних структур. Одразу зазначаємо, що трансформація держави до нормального європейського чистого рівня політики й економіки не має альтернативи. Кожен, хто буде намагатися зірвати це і тим більше такими злочинними діями, отримає максимально жорстку відповідь від держави”, – запевнив Подоляк.

За його словами, зараз відбувається зміна типу держави, “де роками ключові рішення в тіні приймали саме представники галузевих олігархів та пов’язані з тими ж галузями представники криміналітету”.

“Зміна правил гри суттєво б’є по їхніх можливостях і веде до втрати величезних тіньових надприбутків. Це перше. І друге. Російські прямі політичні впливи через відомі політичні групи й окремих політиків також суттєво просіли після відомих персональних і корпоративних жорстких санкцій. Це також сповна конкретний привід“, – додав Подоляк.

Публічна реакція президента Володимира Зеленського на обстріл автівки Шефіра буде згодом, повідомив його речник Сергій Никифоров.

Він зазначив, що новина про обстріл автомобіля Шефіра заскочила президента під час робочого візиту до США. Попри ніч, Зеленському оперативно доповіли про інцидент і продовжують надавати усю необхідну інформацію.

“Публічна реакція президента на подію також скоро буде. Станом на зараз можна сказати, що виконавець замаху, а також замовники та їхні поплічники не уникнуть покарання. А також, що курс Офісу Президента на детінізацію та деолігархізацію України не зміниться, і жодні підступні дії на нього не вплинуть“, – запевнив Никифоров.

Сергій Шефір — перший помічник президента, колишній сценарист і продюсер, співзасновник “Студії Квартал-95”. Авторський стаж Шефіра — понад 15 років. Разом з Борисом Шефіром писав для різних команд КВН.

Також Сергій Шефір та його брат Борис продюсували дві частини популярного серіалу “Слуга народу” із Зеленським у головній ролі.

Під час президентської кампанії вони перерахували до виборчого фонду Зеленського по 1,5 млн грн, а їхні дружини – по 1 млн грн.

Сергій Шефір був одним із лідерів виборчого штабу Зеленського.

У травні 2019 року президент Володимир Зеленський призначив свого бізнес-партнера та співзасновника студії “Квартал-95” Сергія Шефіра своїм першим помічником.

За час роботи в Офісі президента Шефір часто опинявся у центрі уваги. Раніше повідомляли, що помічник президента їздить у справах “Кварталу 95” до олігарха Ігоря Коломойського.

Дружина Шефіра Лариса навесні 2020 року оформила право власності на елітну квартиру у Києві та ділянку на березі Дніпра у селі Лебедівка Вишгородського району.

Водночас президент запевняв, що голова його Офісу Андрій Єрмак і перший помічник Сергій Шефір не формують кадрову політику в країні.