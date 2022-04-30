Про це повідомляє Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський

“Увесь агробізнес, який традиційно спілкується між собою, знає про ці факти. Я особисто це чую від багатьох власників елеваторів, які перебувають на окупованих територіях. Йдеться про відвертий грабіж, який іноді навіть намагаються документально оформити, навіть скласти якісь акти. І це відбувається скрізь на окупованих територіях – особливий сплеск спостерігається протягом останніх двох тижнів”, – зазначив Сольський.

За словами міністра, все це нагадує тридцяті роки минулого століття. Сольський прогнозує, що така ситуація може загрожувати певними проблемами з продовольством на нині тимчасово непідконтрольних територіях.

“На півдні скоро буде урожай пшениці. Але фермери в цій ситуації цілком можуть сказати: «ось вам ключі від трактора – їдьте збирайте самі, якщо хочете”, – додав він.

Наразі перед труднощами постають фермери в усіх регіонах України – від Харківщини до Львівщини.

“Аграрії впевнені в собі, в армії. У них такий же настрій підтримки, як у всіх громадян, які зараз виборюють свою незалежність. Вважаю, ті, хто приймає рішення сіяти, роблять абсолютно правильно, попри певні складності з логістикою зерна і наявністю пального, які наразі є”, – зауважив міністр.

Війна в Україні та обумовлені нею проблеми з продовольством чим далі, тим відчутніше позначається на багатьох країнах світу і чи не на всьому Африканському континенті.