Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Так, окрім віцепрезидента, до списку персональних санкцій РФ проти 29 громадян США увійшли журналісти та представників адміністрації, зокрема й Нед Прайс.

“Я повинен сказати, що заслужити гнів уряду, який обманює власний народ, жорстоко ставиться до своїх сусідів і прагне створити світ, де свобода переслідується, це не що інше, як нагорода”, – зазначив речник Держдепартаменту.

За словами Прайса, для нього є честю розділити персональні санкції РФ з такими правдолюбами як Джон Кірбі та Джен Псакі, а також списком журналістів, котрі  виконали неймовірну роботу, висвітлюючи приголомшливу, криваву правду про дії РФ в Україні.

РФ заборонила в’їзд до країни американським діячам, зокрема віцепрезидентці США Камалі Харріс. У російському МЗС додали, що у разі нових антиросійських санкцій розширять свій “стоп-лист”.

Також відомо, що МЗС РФ заборонило в’їзд до країни й 61 громадянину Канади. У відомстві попередили “канадських кураторів ЗСУ та нацбатальйонів про відповідальність за вчинені їх підопічними воєнні злочини”.