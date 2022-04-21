21 квітня прессекретар Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки Нед Прайс заявив, що "заслужити гнів" російського уряду, піддавшись санкціям, "це не що інше, як нагорода".

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Так, окрім віцепрезидента, до списку персональних санкцій РФ проти 29 громадян США увійшли журналісти та представників адміністрації, зокрема й Нед Прайс.

“Я повинен сказати, що заслужити гнів уряду, який обманює власний народ, жорстоко ставиться до своїх сусідів і прагне створити світ, де свобода переслідується, це не що інше, як нагорода”, – зазначив речник Держдепартаменту.

За словами Прайса, для нього є честю розділити персональні санкції РФ з такими правдолюбами як Джон Кірбі та Джен Псакі, а також списком журналістів, котрі виконали неймовірну роботу, висвітлюючи приголомшливу, криваву правду про дії РФ в Україні.

РФ заборонила в’їзд до країни американським діячам, зокрема віцепрезидентці США Камалі Харріс. У російському МЗС додали, що у разі нових антиросійських санкцій розширять свій “стоп-лист”.

Також відомо, що МЗС РФ заборонило в’їзд до країни й 61 громадянину Канади. У відомстві попередили “канадських кураторів ЗСУ та нацбатальйонів про відповідальність за вчинені їх підопічними воєнні злочини”.