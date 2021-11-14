Про це колишній член Наглядової ради “Укрзалізниці” заявив 13 листопада під час стріму на Youtube.

“Це є продовженням тих технологій, про які я говорив.. Це є намаганням посіяти розбрат, розкол серед прихильників президента, щоб викликати серед них конкуренцію, взаємонедовіру і т.д.”, – стверджує Сергій Лещенко.

“Береза – це дєрєво”, – відгукнувся Лещенко про Борислава Березу, який в ефірі каналу “Прямий” і розповів про такі ймовірні перестановки в Офісі президента.

Що відомо про Сергія Лещенка?

На початку вересня 2016 року Сергій Лещенко потрапив у скандал, купивши в Києві квартиру вартістю 7,5 млн грн та площею близько 200 м². За словами тоді ще нардепа, частина коштів на покупку квартири – його заощадження як колишнього співвласника видання “Українська правда”. Крім того, половина суми – це позика від ще одного засновника УП Олени Притули терміном на 10 років. Ще частину нардепу нібито позичила на той час його дівчина Анастасія Топольська. Вартість цього житла виявилася нижчою ринкової.

Національне антикорупційне бюро виявило порушення, допущені під час процедури придбання квартири Лещенком. Національне агентство із запобігання корупції встановило, що при купівлі квартири Сергій Лещенко отримав подарунок у вигляді знижки, яку було надано забудовником.

У грудні 2019 року екснардеп Сергій Лещенко став членом наглядової ради “Укрзалізниця”. Однак, через півроку на посаді він так і не зміг відповісти, якою є ширина залізничної колії. Разом з тим, за чотири місяці 2020 року на своїй посаді він заробив 1,4 млн грн.

Лещенко активно користується соцмережами. Наприклад, в Instagram він рекламував солодощі компанії Yaro, власниця якої нещодавно потрапила у скандал через українофобний анекдот під своїм фото з Москви. Також завдяки соцмережам можна побачити, як він порушує карантин, наприклад, на Новий рік.

Дружина Сергія Лещенка – Анастасія Топольська виступала в Москві 8-9 травня 2021 року. Топольська брала участь в івенті HOROVOD в московському артцентрі Mutabor. Примітно, що Росія суттєво обмежила в’їзд іноземців до країни. Обставини того, як Топольська потрапила до Росії, залишаються невідомими. 8 травня #Букви звернулися до Топольської з відповідними запитаннями, але досі не отримали відповіді.

Сергій Лещенко тоді заявив, що його дружина виступаючи в Росії популяризує Україну та підтримує ЛГБТ й інші меншини, що потерпають від режиму Володимира Путіна та Рамзана Кадирова. При цьому клуб, де виступала дружина Лещенка, пов’язують із бізнесменом, який влаштовував вечірку на честь Путіна.

До того ж журналісти повідомляли, що родичі дружини Лещенка дотримуються проросійських поглядів. Сестра Анастасії Топольської ділиться в соцмережах симпатією до президента Росії Володимира Путіна, а також радіє, коли отримують російський паспорт. Сама Топольська теж виступала з неоднозначними заявами щодо політичних питань. Зокрема, обурювалася законом про квоти для української музики на радіо, за який голосував її чоловік.

Варто зазначити також, що на початку кампанії з вакцинації проти коронавірусу в Україні Топольська отримала щеплення препаратом Covishield. Вона уточнила, що вакцинувалася “завдяки наказу МОЗ, який дозволяє вакцинувати публічних особистостей із залишків відкритого флакона для медпрацівників”. Наразі дію цього наказу зупинено. Дружина Лещенка наголошувала, що без щеплення їй “не бачити міжнародних гастролей”.

Вже у травні, порушуючи карантин, дружина Лещенка провела таємну вечірку на території заводу “Кузня на Рибальському”, на якій було близько 2 тис. осіб.

Після виступів дружини Сергія Лещенка на сайті Кабінету Міністрів з’явилася петиція з вимогою звільнити його з посади члена наглядової ради ПАТ “Укрзалізниця”.

У вересні 2021 року на сайті “Укрзалізниці” з’явилася інформація, що Кабінет Міністрів України не подовжив контракт з головою наглядової ради “Укрзалізниці” Шевкі Аджунером та її членами: Сергієм Лещенком, Олегом Журавльовим і Андреасом Матьє.

Згідно з поданими ним деклараціями “про суттєві зміни в майновому стані” за лютий, березень, квітень, травень та червень 2021 року, в “Укрзалізниці” Лещенко отримує щомісяця більш ніж 332 тисячі гривень.

Згодом міністр інфраструктури Олександр Кубраков узгодив кандидатуру Сергія Лещенка на посаду члена наглядової ради “Укрзалізниці”. Рішення ухвалюватиме Кабмін.

Наприкінці жовтня ведуча ток-шоу “Зворотний відлік” на телеканалі “UA: Перший” Мирослава Барчук звинуватила Офіс президента Володимира Зеленського в тиску. А її колега Павло Казарін уточнив, що владу від медіа захищає Сергій Лещенко. Останній усе заперечив.