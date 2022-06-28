28 червня глава Генерального штабу Великої Британії Патрік Сандерс виступив із промовою у Лондоні, заявивши, що Захід переживає "свій 1937 рік" та стоїть на порозі ймовірної третьої світової війни, котрої можна уникнути, зміцнюючи армію.

Про це йдеться в опублікованій промові генерала на сайті уряду Об’єднаного Королівства.

Нині експансіоністські амбіції президента РФ Володимира Путіна становлять найбільшу загрозу суверенітету, демократії та свободі життя без насильства.

Сандерс закликав мобілізувати армію, щоб “допомогти запобігти розповсюдженню війни в Європі й бути готовими битися і перемагати разом із союзниками та партнерами по НАТО”.

Він заявив, що необхідно протистояти новій загрозі: явна небезпека, яка була усвідомлена 24 лютого, коли РФ застосувала силу, щоб захопити територію в України, “друга Сполученого Королівства”. Сандерс зауважив, що британська армія мобілізується не для того, щоб спровокувати війну – вона мобілізується, щоб запобігти війні.

За спостереженнями глави Генштабу, за всі роки діяльності він не бачив настільки явної загрози принципам суверенітету, демократії і свободи. Тому британська армія виступає союзником для України та готова відіграти свою роль.

“Це наш момент 1937 року… Ми не є в стані війни, але маємо діяти швидко, щоб не виявитися втягненими до неї через нездатність стримати територіальну експансію… Я зроблю все, що в моїх силах, щоб британська армія відіграла свою роль у запобіганні війні”, – наголосив генерал.

Він зауважив, що це надзвичайні часи, тому генерал не використовуватиме звичний підхід нового CGS до цієї події. Це не буде традиційний огляд горизонту, що охоплює всю широту армійського бізнесу. Він зосередиться лише на одній області – має намір мобілізувати британську армію – регулярних військових, резервістів і цивільних – для стримування російської агресії.

Відтепер армія матиме єдину спрямованість – мобілізуватися, щоб протистояти сучасній загрозі й тим самим запобігти війні в Європі.

Він додав, що мобілізація здійснюватиметься за чотирма основними назвами: підвищення боєготовності, прискорення модернізації, переосмислення тактики війни та перегляд структури армії.

Генерал Сандерс наголосив, що небезпечно вважати, що Україна є обмеженим конфліктом, адже один з очевидних уроків полягає в тому, що “розрахунки Путіна не завжди відповідають нашій логіці”.

Сандерс попередив, що це буде важка праця – зусилля поколінь – проте очікує, що всі лави підготуються, наполегливо тренуватимуться для поля бою. Генерал закликав бути практичними та уникати непотрібної бюрократії, бути готовим поставити пріоритети там, де діяльність не є критичною, чесно виділяючи ризики.