26 лютого в Україні відзначають День спротиву російській окупації Криму. Президент Володимир Зеленський з цієї нагоди заявив, що Україна зможе відновити мир, повернувши Крим та звільнивши півострів від окупації РФ.

Про це повідомив президент України.

26 лютого 2014 року до Верховної ради Автономної Республіки Крим вийшли тисячі кримських татар, українців та представників інших національностей чинити спротив російській окупації. Вони на заклик Меджлісу кримськотатарського народу заявили всьому світу про цілісність України у відповідь на спроби диверсійних груп РФ захопити півострів.

О п’ятій ранку наступного дня до урядових будівель АРК увійшли регулярні військові формування Росії.

Президент України Володимир Зеленський у 2020 році підписав указ №58/2020 “Про День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя”.

“9 років тому російська агресія почалася з Криму. Повернувши Крим, ми відновимо мир. Це наша земля. Наші люди. Наша історія. Ми повернемо український прапор у кожен куточок України”, — заявив глава держави.

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим у Facebook написало, кримчани боролися проти окупації півострова протягом усіх дев’яти років і продовжують це робити.

“Спротив не покидав окупований півострів протягом 9-ти років. Від мітингів до одиничних демонстрацій, від акцій протесту до героїчних вчинків українських військових, яким попри загрозу, вдавалося тримати оборону флоту та навіть забрати деяку військову техніку від загарбників. Це була не лише окупація, це був початок війни”, — йдеться у повідомленні.