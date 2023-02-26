Про це повідомив президент України.
26 лютого 2014 року до Верховної ради Автономної Республіки Крим вийшли тисячі кримських татар, українців та представників інших національностей чинити спротив російській окупації. Вони на заклик Меджлісу кримськотатарського народу заявили всьому світу про цілісність України у відповідь на спроби диверсійних груп РФ захопити півострів.
О п’ятій ранку наступного дня до урядових будівель АРК увійшли регулярні військові формування Росії.
Президент України Володимир Зеленський у 2020 році підписав указ №58/2020 “Про День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя”.
“9 років тому російська агресія почалася з Криму. Повернувши Крим, ми відновимо мир. Це наша земля. Наші люди. Наша історія. Ми повернемо український прапор у кожен куточок України”, — заявив глава держави.
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим у Facebook написало, кримчани боролися проти окупації півострова протягом усіх дев’яти років і продовжують це робити.
“Спротив не покидав окупований півострів протягом 9-ти років. Від мітингів до одиничних демонстрацій, від акцій протесту до героїчних вчинків українських військових, яким попри загрозу, вдавалося тримати оборону флоту та навіть забрати деяку військову техніку від загарбників. Це була не лише окупація, це був початок війни”, — йдеться у повідомленні.
- Розпочалася триста шістдесят восьма доба російського широкомасштабного вторгнення. Із Челябінської області прибуло 150 російських військовослужбовців строкової служби для виконання інженерних робіт – побудови фортифікаційних споруд в тимчасово окупованому Криму.
- З нагоди перших роковин повномасштабної російсько-української війни президент України Володимир Зеленський провів велику пресконференцію, де розповів про плани щодо деокупації Криму, відносини з Китаєм та неможливість перемовин з РФ.