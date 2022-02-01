Володимир Зеленський впевнений, що наслідком рішення Росії напасти на Україну буде війна в усій Європі.

Про це Президент України повідомив під час прессконференції з британським прем’єром Борисом Джонсоном.

“Росіяни повинні нас чути та розуміти. Війна нікому не потрібна, але ми нікого зі зброєю не запрошуємо на свою землю. Я точно можу сказати, що суспільство, армія та держава змінилися. І тепер окупації якогось міста чи території не буде.А буде, на жаль, трагедія. І тому я відверто говорю, це не буде конфлікт України з Росією це буде повномасштабна війна в Європі. Більше ніхто не віддасть свої території та людей”, – зазначив президент Зеленський.

Також Володимир Зеленський зазначив, що незадоволений усіма пунктами Мінської угоди, адже Україна та Росія трактують їх по-різному. Проте уряд все одно повинен щось робити, аби повернути окуповані території.

У свою чергу, прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон додав, що небезпека вторгнення Росії “явна та реальна”, та Сполучене Королівство й надалі підтримуватиме Україну перед лицем російської агресії.